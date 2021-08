Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo, ha fatto il punto in merito alla situazione mercato del Cagliari. Le sue parole.

«Attivissimo il Torino, che dopo lo sfogo di Juric, sta cercando di chiudere vari colpi: in difesa è fatta per Zima dello Slavia Praga (domani la firma) e sono stati avviati i contatti con l’Udinese (che ha ufficilizzato l’arrivo dell’attaccante Brandon Soppy) per Becao mentre il padre di Mustafi è già atterrato in città per cercare l’intesa sul contratto. Più fredda invece la pista che porta a Walukiewicz del Cagliari».

