CityBike Global, azienda spagnola leader nel settore della micromobilità, ha siglato un accordo con la municipalità di Stoccolma per l’implementazione del nuovo servizio di e-bike sharing cittadino. E per la capitale svedese, che sta lanciando uno dei più grandi servizi pubblici di e-bike sharing d’Europa, per la fornitura di biciclette elettriche intelligenti, CityBike Global ha scelto come partner strategico la barese Vaimoo.

Lo rende noto un comunicato comune, nel quale si annuncia che Vaimoo – con sede centrale a Monopoli e sede operativa a Mola, già presente nelle principali capitali della mobilità green come Copenaghen, Rotterdam e nel Regno Unito – fornirà oltre 5.100 smart e-bike, interamente sviluppate e prodotte in Italia e collegate alla piattaforma tecnologica di CityBike Global.

L’articolo E-bike sharing, la barese Vaimoo arriva anche a Stoccolma: fornirà 5.100 bici elettriche intelligenti proviene da Telebari.