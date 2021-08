La, campionato nazionale di calcio a 5 femminile patrocinato dal nostro sito, ha presentato ieri il nuovo pallone da gara ufficiale, che verrà regalato in diverse copie a tutte le società iscritte in Italia ( 3 a società in Veneto ad esempio)L'è probabilmente il miglior pallone da futsal sul mercato ed è stato personalizzato con i colori del più grande campionato amatoriale di calcio a 5 femminile.Entusiasta la Responsabile Nazionale: " Il progetto TuttocampoCup prosegue ed il pallone unico per tutte le regioni italiane rappresenta di certo la fortissima identità del campionato ma soprattutto il desiderio di tutti di unificare definitivamente questo meraviglioso mondo perchè insieme si vince! L'operazione è stata possibile grazie al CSEN ed alla passione e competenza dello staff organizzativo a livello nazionale. Per cui è doveroso ringraziare Mirko Zerbini, Tiziana Maggio, Alessandro Rizzo e Michele Sifanno.Buon divertimento a tutte le squadre italiane e nel mio amato Veneto ( Padova Treviso Rovigo e Venezia La TuttocampoCup inizierà la prima settimana di ottobre 2021 per concludersi con le finali Nazionali di Tortoreto Lido nel giugno 2022.valentina@tuttocampo.it