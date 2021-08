Infortuni Lazio: Lazzari non ce la fa contro il Milan. Da valutare le condizioni di Luiz Felipe, alle prese con un affaticamento

Non solo mercato. In casa Lazio tengono banco anche gli infortuni. La tegola arriva da Manuel Lazzari, fermatosi nella sfida con lo Spezia. I controlli svolti ieri in Paideia hanno evidenziato un’elongazione muscolare. Un problema che dunque, a meno di miracoli, lo costringerà a saltare la sfida contro il Milan, prevista dopo la sosta. Il terzino dovrebbe averne per un paio di settimane, ma non che attendere ulteriori controlli.

Ma, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, le attenzioni sono anche su Luiz Felipe. Il brasiliano aveva accusato un affaticamento muscolare al polpaccio giovedì, ma poi aveva svolto la rifinitura della vigilia e la sgambata la mattina del match. Non è stato comunque rischiato. Ora in questi giorni sarà monitorato e valutato. Contro il Milan lui dovrebbe esserci.

