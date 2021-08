Gli ultimi in ordine di tempo sono Davide Calabria e Niccolò Barella, quest’ultimo campione d’Italia con l’Inter e fresco campione d’Europa con la Nazionale.

Il primo, terzino tutto grinta e polmoni del Milan, è stato pizzicato nei giorni scorsi al ristorante Al Carroponte di via Edmondo de Amicis, tra i ristoranti più ‘in’ della città. Il secondo, centrocampista ‘tuttofare’ dei nerazzurri, all’agriturismo Ferdy di Lenna, in Valle Brembana: una potenza sui social, ormai preso d’assalto dai vips. Calciatori e non solo (qualcuno ricorderà il blitz dell’imprenditrice e blogger Chiara Ferragni).

Come dicevamo, Calabria e Barella sono solo gli ultimi sportivi che hanno deciso di spendere le loro giornate per un pranzo o una cena in terra bergamasca. Segno che il passaparola – evidentemente – tra i professionisti del pallone funziona.

Nei mesi scorsi Da Vittorio aveva ospitato a cena il fuoriclasse del Milan Zlatan Ibrahimovic. Sempre Ferdy, ha invece ospitato i centrocampisti dell’Inter Roberto Gagliardini (originario di Dalmine) e Danilo d’Ambrosio, oltre all’ex portiere del Milan Gigio Donnarumma, ora in forza ai francesi del Psg.