Spegni lo schermo del cellulare, “alza lo sguardo”, ottieni punti e approfitta di sconti e promozioni di attività offline! Questa è la sfida che lancia LOOKUP, l’app bergamasca partner di Red Bull, che per tutto il 2021 sarà presente a numerose attività della nostra città.

Parte da Bergamo la sfida di “LOOKUP – Alza lo sguardo” , l’app di social gaming che ti premia se fai un uso consapevole ed equilibrato dello smartphone con sconti e promozioni esclusive. Per tutto il 2021 in partnership con Red Bull e presente a numerosi eventi organizzati dal brand di bevande energetiche.

LOOKUP promuove l’uso consapevole dello smartphone e, come Red Bull, condivide il valore del tempo libero e incentiva uno stile di vita dinamico. Presente su App Store per iOS e su Play Store per Android, LOOKUP sfida a non utilizzare il cellulare per guadagnare dei punti “UP” da spendere per sconti e premi presenti nel catalogo.

Anche a settembre LOOKUP e Red Bull continueranno il tour dei locali e degli eventi della nostra città, insieme, con un’iniziativa che incoraggia i giovani a togliere lo sguardo dal cellulare e a godersi il tempo in compagnia degli amici, senza distrazioni. Durante gli eventi in collaborazione con Red Bull, i punti di LOOKUP hanno un boost e si possono accumulare 100 “UP” anziché i classici 10 punti previsti ogni 20 minuti lontani dallo schermo.

Il primo evento Redbull per LOOKUP è stata la Magut Race di Songavazzo, che ogni anno vede la partecipazione di atleti e muratori provenienti da tutta Italia, in una corsa “pazza” con un sacco di cemento da 25 kg in spalla.

Ad agosto LOOKUP ha preso parte agli eventi Red Bull “Watermelon Party” al Bellavita Ranch di Zanica (14 agosto) ed “Hello Summer” all’Easy Drink and Food di Capriate San Gervasio (21 agosto).

Il prossimo appuntamento da non perdere è fissato per Venerdì 3 settembre all’evento Red Bull “Bergamo Flair Open” al Blitz Circus di Bergamo, e saranno annunciate a breve nuovi eventi per i prossimi mesi.

Come funziona LOOKUP?

Si tratta di un vero e proprio esperimento sociale, che ti permette di misurare il tempo di non utilizzo del tuo smartphone e accumulare dei punti, chiamati “UP”. Più lungo è il periodo di mancato utilizzo dello smartphone, più punti accumuli. Se durante un break di 20 minuti rispondi a qualsiasi notifica in entrata, il timer di LOOKUP si interrompe e di conseguenza gli “UP” che si stanno accumulando vengono persi. Per molti è più difficile di quello che si pensi!

Puoi utilizzare i punti “UP” guadagnati per accedere a un catalogo di premi – promozioni, buoni sconto, esperienze – legati al territorio bergamasco o ad attività digitali, accessibili in tutta Italia, che promuovono sostenibilità ambientale, benessere psicofisico o artigianalità d’eccellenza.

A oggi sono più di 50 i partner convenzionati e offrono oltre 150 premi. Si tratta di enti legati al settore culturale, museale e turistico e operatori del commercio di vicinato, del fitness e wellness, dell’enogastronomia locale, della mobilità leggera, per Lui, per Lei e per i bambini.

L’obiettivo di LOOKUP non è quello di demonizzare la tecnologia, ma quello di darle un giusto e doveroso valore: verranno premiati infatti gli utenti che utilizzeranno MEGLIO il proprio smartphone in modo costante, non per forza MENO. L’idea si pone infatti come volano di un sistema virtuoso che premia le buone abitudini degli utenti e valorizza le attività commerciali del territorio. LOOKUP è la terza startup a vocazione sociale del territorio bergamasco, su cui è partito il progetto pilota, che punta poi ad espandersi in tutta Italia.

E tu, sei pronto a cogliere la sfida di LOOKUP? Scarica l’app, partecipa agli eventi in collaborazione con Red Bull, inizia ad accumulare punti “UP” e scegli i tuoi premi!