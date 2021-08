CAMPOBASSO – Il vortice depressionario responsabile del peggioramento e del calo termico nel fine settimana, tenderà a spostarsi ulteriormente verso levante, tuttavia masse d’aria umida provenienti dal Mediterraneo occidentale tenderanno a confluire con masse d’aria fresca presenti attualmente in quota sulla nostre regioni centro-settentrionali e, di conseguenza, nelle prossime ore è previsto un graduale aumento dell’instabilità con annuvolamenti, rovesci e temporali, in estensione verso la Toscana, l’Umbria, le Marche e verso la nostra regione, specie nel tardo pomeriggio-sera e in tarda serata.

L’instabilità tenderà, inoltre, a manifestarsi anche nelle prime ore della mattinata di mercoledì, in particolare sui settori costieri di Marche, Abruzzo e Molise, ma si attenuerà nel corso della giornata, in particolare nel pomeriggio-sera, mentre, a partire da giovedì, corpi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale tenderanno ad estendersi verso le regioni centro-meridionali, favorendo un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dai settori appenninici. Da evidenziare anche un possibile peggioramento delle condizioni atmosferiche atteso nella giornata di sabato ma ancora da confermare: vedremo.

