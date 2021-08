Nelle scorse settimane a Molfetta, per garantire una maggiore sicurezza stradale, sono stati realizzati, su via Giovinazzo e in città, 18 passaggi pedonali rialzati “che costringono gli automobilisti a rallentare – spiegano dal Comune – per la sicurezza dei pedoni in prossimità dei punti critici della viabilità”.

Sul sito del Comune, poi, è stato pubblicato il calendario dei servizi organizzati dalla Polizia Locale inerenti al controllo elettronico della velocità previsti per il mese di settembre, sulla Strada Statale 16 bis, con l’obiettivo di garantire il rispetto dei limiti.

IL CALENDARIO DEGLI AUTOVELOX

03 settembre 2021 09.00 – 13.00 s.s. 16 772+800 Dir. Foggia

03 settembre2021 14.00 – 19.00 s.s. 16 772+200 Dir. Bari

10 settembre 2021 09:00 -13:00 s.s. 16 772+200 Dir. Bari

10 settembre 2021 14.00 – 19.00 s.s. 16 772+800 Dir. Foggia

14 settembre 2021 09:00 -13:00 s.s. 16 772+800 Dir. Foggia

14 settembre 2021 14.00 -19.00 s.s. 16 772+200 Dir. Bari

17 settembre 2021 09.00 – 13.00 s.s. 16 772+200 Dir. Bari

17 settembre 2021 14.00 – 19.00 s.s. 16 772+800 Dir. Foggia

21 settembre 2021 09:00 – 13:00 s.s. 16 772+800 Dir. Foggia

21 settembre 2021 14.00 – 19.00 s.s. 16 772+200 Dir. Bari

24 settembre 2021 09.00 – 13.00 s.s. 16 772+200 Dir. Bari

24 settembre 2021 14.00 – 19.00 s.s. 16 772+800 Dir. Foggia

28 settembre 2021 09:00 -13:00 s.s. 16 772+800 Dir. Foggia

28 settembre 2021 14.00 – 19.00 s.s. 16 772+200 Dir. Bari

