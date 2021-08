È morto dopo ore di agonia il motociclista coinvolto in un incidente stradale a Ruffia in strada Monasterolo in direzione di Villanova Solaro all’incrocio per Scarnafigi. L’impatto con una vettura, nel primo pomeriggio di lunedì 30 agosto, ha provocato ferite così gravi che l’uomo, Danilo Ronco 53 anni, è morto dopo il ricovero all’ospedale SS. … Leggi…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it