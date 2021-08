Nandez-Inter, niente ritorno di fiamma: ecco cosa ha bloccato la trattativa per lo sbarco in nerazzurro de El Leon

Niente Inter per Nandez: come spiega Tuttosport i nerazzurri hanno definitivamente chiuso il mercato in entrata.

Negli ultimi giorni era tornata a circolare la voce di un possibile ritorno di fiamma ma per prendere il jolly uruguaiano del Cagliari, l’Inter avrebbe dovuto far uscire un centrocampista oltre il giovane Agoume che, come previsto, andrà in prestito al Brest.

