Bari, Barletta, Foggia, Molfetta, Bisceglie e Trani. È fuori dalle stazioni di queste importanti città della Puglia che per domani, mercoledì 1 settembre alle 14.30, si sono dati appuntamento su Telegram i membri del gruppo ‘Basta dittatura’, creato contro la decisione del governo di rendere obbligatorio il green pass anche per viaggiare a bordo di treni a lunga percorrenza, alta velocità e intercity.

Il gruppo nazionale di quasi 42.000 membri, che si definisce “Popolo autogestito pacifico” e pubblica una lista lunghissima di scali ferroviari in tutta Italia, intende entrare nelle stazioni alle 15.00 per rimanervi fino a sera: “Non ci fanno partire – dicono – con il treno senza passaporto schiavitù? Allora non partirà nessuno”.

L’articolo Obbligo di green pass sui treni, gruppo Telegram organizza protesta: “In Puglia pronti a bloccare 6 stazioni” proviene da Telebari.