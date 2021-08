Petrucci ha dato la sua valutazione sul mercato della Lazio: biancocelesti promossi col colpo Felipe Anderson in prima fila

Matteo Petrucci, in collegamento con Sky Sport, ha fatto questa analisi del mercato della Lazio:

«Il colpo della Lazio, romanticamente, è Felipe Anderson ma obiettivamente su Pedro c’erano delle perplessità ma la storia parla per lui, è stato quasi un acquisto senza troppa pubblicità, perché era un esubero della Roma, invece gli sono bastati due allenamenti per ritrovare il feeling con Sarri e nelle prime due partite, anche se non ha segnato, è stato uno dei migliori. Visto per come arrivato è il colpo di mercato. In generale promosso il mercato della Lazio perché sono arrivati giocatori fortemente voluti dall’allenatore. Luis Alberto non è mai stato distante dalla Lazio anche se lui aveva avuto qualche idea quest’estate ma non ci sono mai state grandi offerte ma ora Sarri ci sta lavorando dal punto di vista tattico, l’importante che lui sia sempre sul pezzo. Contro lo Spezia, dopo il messaggio lanciatogli da Sarri alla prima, abbiamo già visto il vero Luis Alberto».

