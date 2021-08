Il Seregno Calcio conclude la sessione di mercato con l'innesto di due giocatori di rilievo per la categoria. In difesa arriva dalla Reggina Marco Rossi , esperto difensore classe 1987, che ha vestito tantissime maglie tra cui quelle di Parma, Brescia e Siena e vanta un'esperienza in Australia al Wellington Phoenix. Il calciatore ha sottoscritto con il Seregno un contratto biennale.A centrocampo, invece, il rinforzo porta il nome di Matteo Mandorlini , figlio d'arte, classe '88. Il calciatore ha giocato per Parma, Viareggio, Brescia, Spezia, Grosseto, Pisa, Pordenone e infine Padova . Anche per lui è stato concordato un biennale. Source