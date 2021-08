Nella cornice del meraviglioso resort Ai Cadelach di Ennio Ezio e Natasha Grava a Revine Lago, si è tenuto ieri lo special party, moto e buggy terapia di Alvaro Dal Farra con Mattia Cattapan di Crossabili.

Quasi 80 ragazzi provenienti da tutto il Veneto da diverse associazioni tra Belluno, Agordo, Treviso, Vicenza e Venezia si sono ritrovati per una giornata all’insegna dello stare insieme e del divertimento ma soprattutto della normalità.

Perché se è importante stare insieme, lo è ancora di più fare delle attività divertenti. E quindi oltre alla Moto e buggy terapia di Alvaro e Mattia ci sono stati il quad di Luca Bertola, la moto di Mauro Longon e il custom di Pigio. Ma soprattutto 12 supercar Porsche, Lotus e macchine cabrio e sportive che hanno regalato grandi emozioni a tutti i ragazzi presenti grazie anche alla disponibilità dei loro proprietari.

Ma non solo motori, questa volta la giornata era davvero all’insegna dell’estate e non sono mancate le attività in piscina e sul campo da tennis con l’istruttore federale Ennio Alberioli.

Special Guest il capitano della nazionale di rugby in carrozzina Davide Giazzet e Il campione di Nuoto con la sindrome di Down Lorenzo Pigato che ha sfidato in vasca Alvaro Dal Farra e ovviamente ha vinto la gara improvvisata tra i due tra gli applausi e l’entusiasmo dei partecipanti.

Dopo le attività del mattino c’è stato un grande pranzo offerto per tutti i partecipanti e il pomeriggio è continuato in una festa tra “balli” e risate, dove stare insieme ha fatto davvero la differenza.

Un grazie di cuore va a tutti coloro che hanno dato supporto e aiutato per la riuscita di questo grande evento che non ci farà dimenticare questa estate 2021: Teresa, Michela, Samuele, Arianna, Giacomo, Lingegnere, Nicola, Manu, Maddy, Pigio, Bertola, Gloria, Mauro, Nando, Walter, Annalisa e Andrea, Dario, Stefano, Marzio, Maurizio, Mariano, Gian Vittore, Angelo, Ennio, il DJ e tutta la famiglia Grava che ci ha ospitato nel suo splendido resort.

Un ulteriore grazie anche a chi ha utilizzato la piattaforma Face Donate donando per sostenere i nostri progetti e rendere possibile questa iniziativa.

