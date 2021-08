La SSD Dolomiti Bellunesi conferma la volontà di giocare le partite del prossimo campionato di serie D nello stadio del capoluogo, nonostante una perizia statica redatta da un tecnico incaricato dal Comune di Belluno sulle strutture delle tribune debba prevedere allo stato una limitazione considerevole dei posti a sedere per garantire la sicurezza degli stessi.

Il Comune di Belluno e la società Sportivamente Belluno stanno valutando la fattibilità e i costi per l’installazione di tribune ausiliarie provvisorie, da posizionare a ridosso del rettangolo verde, che possano implementare la capienza raggiungendo così gli standard minimi giudicati sostenibili dalla società calcistica: «Nei prossimi giorni, sentita la disponibilità del Comune, saremo in grado di prendere una decisione sullo stadio che ospiterà le partite di campionato».

Da segnalare come la situazione di “vetustà” di tutto l’impianto polisportivo abbia già stimolato il Comune di Belluno a studiare fattibilità e costi di una ristrutturazione completa e, in tal senso, il Comune stesso ha già aderito al Bando nazionale per interventi di “Rigenerazione urbana”.

