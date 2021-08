Belluno, 31 agosto 2021 – Ad oggi, le dosi somministrate in Ulss Dolomiti sono oltre 262 mila. Il 76,8% ( pari a 140.044 persone ) della popolazione vaccinabile in Ulss Dolomiti, ha eseguito almeno una dose di vaccino anti covid. Il 72% della popolazione ha ricevuto il ciclo completo di vaccinazione.

età popolazione ISTAT Almeno una dose % copertura almeno una dose 12-19 anni 14.207 7.922 55,8% 20-29 anni 18.949 13.096 69,1% 30-39 anni 19.848 12.830 64,6% 40-49 anni 27.492 18.895 68,7% 50-59 anni 33.218 25.639 77,2% over 60 68.678 61.663 89,7% TOTALE 182.392 140.044 76,8%

età popolazione ISTAT 1 dose % copertura 1 dose cicli completi %copertura cicli completi ancora da vaccinare % ancora da vaccinare 12-19 anni 14.207 2025 14,3% 5897 41,5% 6285 44,2% 20-29 anni 18.949 1720 9,1% 11376 60,0% 5853 30,9% 30-39 anni 19.848 1485 7,5% 11345 57,2% 7018 35,4% 40-49 anni 27.492 1093 4,0% 17802 64,8% 8597 31,3% 50-59 anni 33.218 1039 3,1% 24600 74,1% 7579 22,8% over 60 68.678 1363 2% 60300 87,8% 7015 10,2% TOTALE 182.392 8725 4,8% 131319 72% 42.348 23,2%

SEDUTE VACCINALI TERRITORIALI

Ecco l’elenco delle sedute vaccinali aperte a tutte le fasce d’età SENZA PRENOTAZIONE, nei vari comuni della provincia.

mercoledì 1 settembre 2021 QUERO impianti sportivi 15:00/16:00 SAN NICOLO’ COMELICO ambulatorio via Lacuna 5 14.30/17:00 giovedì 2 settembre 2021 DRIVE-IN PALUDI 18:30/22:00 Centro Vaccinale Sedico 12.30/20.00 venerdì 3 settembre 2021 GOSALDO Ex scuole medie 15:00/18:00 lunedì 6 settembre 2021 SAN PIETRO DI CADORE sala della Regola di San Pietro 14.30/18.30 martedì 7 settembre 2021 FELTRE Centro Prelievi 18.00/20.00 FALCADE – Scuole elementari 14:30-18:00 LOZZO DI CADORE : Auditorium – ex chiesa parrocchiale- di via Roma 14:30-18:00 mercoledì 8 settembre 2021 SANTO STEFANO DI CADORE Palazzetto dello Sport 10.00/13.30 SAN VITO DI CADORE sala congressi Comune piazzale del municipio 14:30-18:00 PEDAVENA scuola elementare 19.00/21.00 giovedì 9 settembre 2021 PADOLA di COMELICO sala della Regola di Padola 14.30/18.30 DRIVE-IN PALUDI 18:30/22:00 TAMBRE scuole elementari 14.30/17.00 venerdì 10 settembre 2021 ALLEGHE sala Franceschini dello Stadio del Ghiaccio di Alleghe 14:30-18:00 martedì 14 settembre 2021 FELTRE Centro Prelievi 18.00/20.00 giovedì 16 settembre 2021 DRIVE-IN PALUDI 18:30/22:00 QUERO VAS impianti sportivi 19.00/21.00

In particolare, si evidenzia che è stata organizzata una seduta straordinaria al Centro Vaccinale di Sedico con ACCESSO LIBERO per tutte le età dalle 12.30 alle 20.00 di giovedì 2 settembre 2021.

Inoltre, sempre giovedì, iniziano le vaccinazioni in orario serale al drive in di Paludi con ACCESSO LIBERO dalle 18.30 alle 22.00

Si ricorda, inoltre, che è previsto l’accesso libero per persone tra 12 e 25 anni e per gli over 60 in tutti i drive in vaccinali dell’Ulss Dolomiti

mercoledì 1 settembre 2021 PALASPORT SEDICO 15:00/20:00 DRIVE-IN FELTRE 10:00/13:00 DRIVE-IN TAI 15:00/18:00 giovedì 2 settembre 2021 DRIVE-IN PALUDI 10:00/13:00 DRIVE-IN FELTRE 10:00/13:00 venerdì 3 settembre 2021 PALASPORT SEDICO 15:00/20:00 DRIVE-IN PALUDI 15:00/18:00 DRIVE-IN FELTRE 10:00/13:00 DRIVE-IN TAI 15:00/18:00 DRIVE-IN AGORDO 10:00/15:00 sabato 4 settembre 2021 DRIVE-IN FELTRE 10:00/13:00 domenica 5 settembre 2021 PALASPORT SEDICO 15:00/20:00 DRIVE-IN PALUDI 10:00/13:00

Infine, è sempre possibile prenotare la vaccinazione anti covid dal sito www.aulss1.veneto.it

