Treviglio. Open day per la vaccinazione anti Covid-19 per donne gravide e puerpere sabato 4 e domenica 5 al Centro Vaccinale di Treviglio Fiera.

I dati epidemiologici e gli studi scientifici evidenziano chiaramente che l’infezione da SARS-CoV-2 in gravidanza influisce sia sull’andamento della malattia Covid-19 che sugli esiti materni e fetali in corso e al termine della gravidanza stessa.

Le principali società scientifiche di ostetricia e neonatologia si sono espresse da tempo indicando le donne in gravidanza come popolazione fragile, sottolineando la necessità di informarle e rassicurarle sulla base delle ultime evidenze della ricerca che dimostrano come il vaccino anti- Covid non è controindicato in gravidanza e in allattamento.

I Componenti del Comitato Percorso Nascita e Assistenza Pediatrica di Regione Lombardia, a fine luglio, hanno aggiornato le indicazioni ad interim sull’impiego dei vaccini e sul counseling riportando che il professionisti ostetrici-ginecologi e neonatologi-pediatri devono raccomandare la vaccinazione “perché offre alle donne in gravidanza e in allattamento la migliore protezione dall’infezione SARS-CoV-2”, sottolineando che può essere offerto in qualsiasi momento della gravidanza.

L’Asst Bergamo Ovest ha così deciso di organizzare un weekend vaccinale al CVT di Treviglio, sabato 4 e domenica 5 settembre dove i Medici Pediatri e Ginecologi del Dipartimento Materno Infantile Aziendale saranno a disposizione delle gestanti e delle neo-mamme, che potranno accedere dalle 9 alle 14 senza prenotazione al CVT di TreviglioFiera, per ricevere il counseling informativo e la prima dose del vaccino.

L’accesso diretto resta confermato anche per i cittadini Over 60 e il personale scolastico nei CVT di Treviglio o Dalmine dalle 8 alle 14.