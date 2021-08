Zaccagni è un nuovo giocatore della Lazio, l’agente del ragazzo ha commentato la trattativa, al termine della sessione di calciomercato

Zaccagni è un nuovo giocatore della Lazio. Ai microfoni di Sky Sport, Tinti – agente del ragazzo – ha commentato il trasferimento. Ecco le sue parole:

«Da una settimana che avevo contatti ma lo sviluppo vero della trattativa l’ho avuto ieri. Oggi non è successo niente, eravamo rimasti con Lotito e Tare che ci saremmo sentiti oggi. Ho aspettato che mi chiamassero e poi quando si sono chiarite tutte le cose….il giocatore è contento di andare in un club così importante. Zaccagni è un calciatore importante, andare alla Lazio è un salto importante rispetto al Verona. Credo che il giocatore possa crescere in maniera esponenziale, ha grandi qualità e credo possa solo che crescere. La scelta è stata oculata. Credo che sia stata giusta, ha lasciato bene Verona, noi ci siamo comportanti benissimo nei confronti del club, è una bella favola che finisce bene. Sono convinto che farà benissimo alla Lazio, conoscendo il gioco di Sarri è un’opportunità importante».

L’articolo Zaccagni, l’ag.: «Mattia felice di andare in un club così importante» proviene da Lazio News 24.