Milano. Nella mattinata di martedì 31 agosto una bambina di undici mesi è morta mentre veniva trasportata in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo dopo un malore accusato nella sua abitazione di Cusano Milanino, alle porte di Milano.

Come spiegato dal Procuratore della Repubblica Claudio Gittardi, la Procura di Monza ha disposto l’autopsia per chiarire cosa sia successo.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la bambina – di origini egiziane – si è sentita male mentre la madre le stava dando da mangiare dello yogurt nella loro abitazione della centrale via Sormani: non risulta al momento acclarato il soffocamento come causa del decesso.

Ulteriori esami e accertamenti verranno svolti dal medico legale prima dell’esame autoptico, per valutare anche altre possibili cause della morte.