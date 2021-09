Sono 298 i nuovi casi Covid registrati in Puglia nelle ultime 24 ore su 16.873 test processati, per un’incidenza dell’1,76%. Ben 80 quelli emersi in provincia di Lecce, a seguire Bari con 79 e la BAT con 64. È stato registrato, purtroppo, anche un decesso.

Attualmente le persone positive in Puglia sono 4.500: 234 quelle ricoverate in area non critica, 20 quelle costrette alla terapia intensiva.

