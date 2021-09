L’assessore alle Attività economiche Domenico Cavallaro ha comunicato alle associazioni sindacali di categoria la sospensione di tutte le fiere rionali che in genere vengono organizzate a settembre. “La decisione si è resa necessaria, in via cautelativa, sia per i tanti problemi legati all’obbligo di green pass anche per fiere e sagre locali, ma pure per l’aumento dei contagi da Covid che si sta verificando in queste settimane”, ha spiegato Cavallaro evidenziando come il rischio “assembramenti in aree delimitate all’interno dei quartieri debba essere evitato”.

In base alla decisione dell’amministrazione vengono pertanto annullate le tradizionali fiere di Santa Maria delle Grazie nel quartiere Pontegrande, Santa Maria di Zarapoti nel quartiere Santa Maria, Siano.