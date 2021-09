Con il prezioso aiuto del, avvocato specializzato in diritto sportivo e un intermediario sportivo registrato con la RFEF, abbiamo deciso di dare vita a una nuovadove affronteremo problemi legati al mondo del calcio professionistico e dilettantistico. La nostra idea è quella di facilitare informazioni rilevanti per gli addetti ai lavori oppure a chi semplicemente è curioso di sapere di più sulle dinamiche che si celano dietro alla semplice partita del fine settimana.La rubrica tratterà diversi temi caldi relativi al calcio e cercherà di dare risposta alle domande dei nostri lettori che pertanto invitiamo a partecipare in maniera attiva. Qualora doveste avere dellerelative al mondo del diritto sportivo vi invitiamo ad inviarci una e-mailcon l’argomento che si desidera trattare e cercheremo di darvi risposta nelle successive edizioni.Certi di potervi dare informazioni utili e interessanti speriamo che l’iniziativa possa piacervi e aiutarvi a districarvi meglio all’interno del mondo del calcio.In questo primo articolo, dopo molte domande sull'argomento in queste settimane di calciomercato , il nostro esperto tratteràI giocatori dilettanti (per comodità con il termine giocatore faremo riferimento sia ai calciatori che alle calciatrici) che abbiano compiuto i diciassette (17) anni possono instaurare con le squadre dilettantistiche (non conta la categoria) di appartenenza un vincolo pluriennale. Con l’approvazione in data 24.11.2020 della riforma del diritto sportivo, si è stabilito che la massima durata del vincolo sportivo può essere di otto (8) stagioni sportive ovvero fino al compimento del venticinquesimo (25) anno di età. Tale vincolo impedisce al giocatore di trasferirsi in un’altra società se non con il benestare della società proprietaria del “cartellino”. Questa situazione può portare, in alcuni casi, a bloccare la crescita dei giocatori che sono appunto “vincolati” alla società di appartenenza.Lo svincolo per rinuncia si concretizza nella volontà della società di svincolare il giocatore. Questo tipo di svincolo si formalizza attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un modulo predisposto dalla Segreteria Federale denominato “lista di svincolo”. Per i giocatori non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie l’inclusione è consentita ad inizio stagione e nei periodi stabiliti dal Consiglio Federale.Lo svincolo per accordo è, come facilmente intuibile, un accordo tra la società e il calciatore. Questo metodo di svincolo, comunemente chiamato 108 (in quanto è disciplinato dall’art. 108 delle NOIF), deve essere depositato, a pena di nullità, presso i competenti Comitati o Divisioni entro 20 giorni dalla sua stipulazione. Tramite questo accordo le parti si accordano nel concludere il tesseramento alla fine della stagione sportiva. Questo è il metodo solitamente più utilizzato in ambito dilettantistico per evitare il vincolo pluriennale.Il calciatore non professionista e giovane dilettante che per motivi a lui non imputabili entro il 30 novembre non abbia preso parte ad almeno 4 gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve richiedere entro il 15 giugno o, qualora il campionato fosse ancora in corso, entro il quindicesimo (15) giorno dalla fine dello stesso, tramite lettera raccomandata diretta alla società e in copia alla Lega o Divisione di competenza la richiesta di essere inserito nella lista di svincolo.Il giocatore tesserato per una squadra che non prenda parte al campionato di competenza o per qualsiasi motivo venga esclusa o gli venga revocata l’affiliazione è svincolato d’autorità.Il calciatore non professionista o giovane dilettante, che trasferisca la propria residenza risultante all’atto del tesseramento, stabilendola in un comune di un’altra regione non limitrofa a quella precedente, può ottenere lo svicolo quando sia trascorso un anno dall’effettivo cambio di residenza oppure 90 giorni se il trasferimento riguardi tutto il nucleo familiare.Il calciatore non professionista che, stipuli un contratto con una società aderente alle Leghe professionistiche, reso esecutivo dalla Lega competente, ottiene nuovo tesseramento con la qualifica di professionista facendo così decadere il precedente tesseramento con la società dilettante.Lo svincolo è un argomento fondamentale per tutti i giocatori dilettanti e giovani dilettanti ed è importante capire le dinamiche dello stesso.*Enrico Benvenuto è un avvocato specializzato in diritto sportivo e un intermediario sportivo registrato con la RFEF. Nella sua carriera accademica dopo essersi laureato in giurisprudenza presso l’Università di Roma 3 a Roma ha ottenuto un LL.M in “U.S Law” alla Fordham University School of Law di New York e si è specializzato in diritto sportivo frequentando il Master in “International Sports Law” dell’ISDE di Madrid.Enrico ha avuto molte esperienze lavorative nell'ambito del diritto sportivo. Ha lavorato a New York, a Milano presso il dipartimento di diritto sportivo di Osborne Clarke e ad Amburgo presso la start-up internazionale Bepro.Attualmente ha aperto il suo studio di diritto sportivo e intermediazione “BE Sports Law and Intermediation” a Cosenza.