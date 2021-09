Domenica 5 settembre, alle ore 17.00 presso il Centro della Fondazione Sistema Ollignan, a Quart, la cerimonia di festeggiamento per la partecipazione di Eleonora Marchiando (Atletica leggera) e Charlotte Bonin (Paratriathlon) ai Giochi della XXXII olimpiade di Tokyo 2020.

Il Presidente del Comitato regionale Valle d’Aosta del CONI Jean Dondeynaz, il delegato del Comitato regionale Paralimpico Valle d’Aosta Michele Tropiano e l’Assessore ai Beni culturali, Turismo, Sport e commercio Jean-Pierre Guichardaz hanno voluto creare un piccolo evento per festeggiare le atlete valdostane che hanno partecipato ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020 Charlotte Bonin e Eleonora Marchiando alla Fondazione “Sistema Ollignan Onlus”, organizzazione non lucrativa di utilità sociale finalizzate all’inserimento lavorativo e allo svolgimento di attività occupazionali ed educative per disabili.

La Valle d’Aosta è regione dalla grande vocazione e tradizione sportiva ma con numeri esigui: la partecipazione di Eleonora Marchiando (400 metri ostacoli; Atletica leggera) e Charlotte Bonin (guida nel Paratriathlon dell’atleta Anna Barbaro) all’ultimo evento a cinque cerchi è testimone dell’elevato livello di competitività raggiuto anche negli sport estivi.

Foto: Giancarlo Colombo

Dal 1896, data dei primi Giochi dell’era moderna di Atene, si contano, protagonisti ai Giochi estivi, dieci atleti valdostani tra partecipanti e medagliati ai Giochi olimpici estivi: Marchiando, Bonin, Catherine Bertone, Roberta Brunet, Eddy e Laurent Ottoz, Paolo De Ceglie, Marco Acerbi, Vittorina Vivenza e Andrea Lugon (paralimpico) ai quali si aggiunge Antonio Marmorino, componente della Giunta del Coni Valle d’Aosta, atleta olimpico della canoa trasferitosi in Valle d’Aosta.

