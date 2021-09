Sono numerosi gli appuntamenti in programma nella provincia di Bergamo a settembre per gli amanti delle sagre. Fra gli eventi spiccano la nuova edizione di Fungolandia in Alta Valle Brembana, Il Settembre del Moscato di Scanzo e la festa della patata a Martinengo.

Non mancano, inoltre, tante feste in cui gustare buona cucina, come la festa della comunità a Valtesse che, fra le sue specialità, annovera i tagliolini all’astice e la trippa.

Ecco la panoramica delle sagre promosse nel mese di settembre in Bergamasca.

BERGAMO

Dal 3 al 12 settembre l’oratorio di San Colombano in Valtesse a Bergamo organizza la festa della comunità. Il programma prevede: cena tutte le sere; domenica 5 pranzo e cena: domenica 12 solo pranzo.

Tra le specialità che si potranno gustare spiccano tagliolini all’astice o alle vongole previa prenotazione; venerdì, sabato e domenica trippa.

Solo su prenotazione con green pass.

PROVINCIA

Dal 3 al 5 settembre a Chiuduno torna la sagra del goloso. Ai padiglioni del Centro Fieristico saranno protagonisti i sapori e le eccellenze enogastronomiche bergamasche.

Saranno diverse le aree a disposizione dei partecipanti:

– Alimentazione Sana e Intolleranze — La Sagra del Goloso ospiterà proposte di gusto e sapori anche per chi deve prestare attenzione a determinati ingredienti o ricerca un’alimentazione particolarmente sana.

– Eccellenze italiane — Accanto alle eccellenze enogastronomiche italiane classiche, dalla bontà intramontabile, troveranno spazio inedite chicche territoriali, tutte da scoprire e gustare.

– Eccellenze internazionali — Un viaggio affascinante alla scoperta delle eccellenze di oltre frontiera

– Universo Spezie — Un’ampia varietà di spezie, per aromatizzare e insaporire piatti, dalle molteplici proprietà benefiche.

– I Signori del Tagliere — Eccoci nel mondo degli antipasti, degli aperitivi e degli spuntini di tutte le ore. Ovviamente i Signori indiscussi di questa categoria sono i Formaggi e i Salumi in tutte le loro derivazioni e provenienze.

– Dolce Idea — Il mondo dei dolci è talmente vasto che sembra non porre limiti alla nostra fantasia: cioccolato, torrone, gelato, torte, biscotti, caramelle, pasticcini…

– Per Bacco! — Il vino è un’eccellenza conosciuta e apprezzata da millenni e anche in questo ambito l’Italia primeggia a livello Mondiale. Sagra del Goloso vuole rendere merito al settore presentando in questa categoria, oltre ai Vini classici, anche Passiti, Moscati e Liquori.

– Sapore di Sale — Oltre al Sale in purezza e nelle varie aromatizzazioni, questa area tematica include tutte quelle preparazioni alimentari che vedono il Sale come loro ingrediente principale o strategico.

****

Il 4 e il 5 settembre a Cologno al Serio torna “Cologno Medievale”. Dopo un anno di stop, riecco l’evento che vi porterà alle radici della storia del borgo di Cologno al Serio.

Un week-end interamente dedicato alla riscoperta di tradizioni, usi e costumi dell’epoca. Combattimenti armati spettacoli di arceria e di fuoco musica e strumenti antichi accampamento e cucina medievali

Il tutto arricchito dalle visite guidate al fantastico borgo di Cologno e dal pic-nic medievale.

L’iniziativa è organizzata in ottemperanza alle normative Covid-19 vigenti. Necessario green pass per l’ingresso.

****

Sino al 5 settembre si terrà la nuova edizione di “Fungolandia”. L’iniziativa, giunta al 16esimo anno, vedrà protagonisti gli undici paesi di Altobrembo: Averara, Cassiglio, Cusio, Mezzoldo, Olmo al Brembo, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Santa Brigida e Valtorta, in Alta Valle Brembana.

I visitatori saranno guidati alla scoperta della natura e del territorio dell’Alta Valle Brembana partecipando a mostre, concerti, escursioni, degustazioni, attività nella natura e iniziative di vario genere per intrattenere gli appassionati di funghi, i buongustai e tutti coloro che vogliono passare qualche giorno di immersione nella natura delle Orobie.

Il programma prevede appuntamenti variegati e adatti a tutti: escursioni alla scoperta dei funghi, visite alle aziende agricole locali, trekking gastronomici guidati, convegni di carattere naturalistico-culturale, concerti in quota ma anche degustazioni, aperitivi, menu promozionali a tema nei ristoranti convenzionati e molto altro ancora.

Nel corso della rassegna verranno proposte numerose iniziative: anche durante la settimana sarà possibile partecipare alle “Giornate a tutto Fungo”: il programma prevede al mattino una passeggiata guidata dai micologi per scoprire i funghi e l’habitat del bosco, il pranzo in uno dei ristoranti con menù a tema e al pomeriggio la possibilità di visitare a Piazzatorre la “Mostra del Fungo della Valle Brembana” con l’esposizione di molte specie fungine del territorio, il tutto accompagnati dagli esperti dell’Associazione Micologica Bresadola sempre pronti a rispondere a tutte le curiosità di questo misterioso mondo.

Da segnalare, infine, che anche quest’anno, come nel 2020, le attività saranno Covid-free, all’aria aperta o con una gestione in sicurezza di distanziamenti e regole di comportamento. Le mostre in programma avranno quindi percorsi di visita obbligatoria, le attività saranno su prenotazione e a numero chiuso, i concerti si terranno all’aria aperta in spazi molto ampi, e per ogni attività verranno predisposte le attrezzature necessarie per evitare l’insorgere di problemi legati alla diffusione della pandemia.

****

Sino a domenica 5 settembre a Curno continua “Marigolda in festa – Sagra di San Gaetano”. L’appuntamento è al centro pastorale di via Abruzzi (di fianco alla chiesa).

****

Sino al 5 settembre prosegue la sagra di Almè. Verranno proposti piacevoli momenti conviviali con tutte le attenzioni al rispetto delle normative anti-Covid.

****

A Scanzorosciate torna il “Settembre del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi”: un mese dedicato alle eccellenze enogastronomiche di Scanzorosciate, durante il quale sarà possibile vivere in sicurezza le cantine e le aziende agricole, assaporare i pregiati vini del territorio, primo fra tutti il rinomato Moscato di Scanzo, oltre che gustare le proposte a km0 di ristoranti, agriturismi, pasticcerie e gelaterie locali.

Anche quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria non si terrà la tradizionale Festa del Moscato di Scanzo, ma al suo posto una nuova e implementata edizione del “Settembre del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi”.

Dopo il successo dello scorso anno, la Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi ha messo a punto un ricco calendario in collaborazione con i suoi 33 associati, con tantissime iniziative all’insegna della scoperta del patrimonio enogastronomico, naturale e artistico di Scanzorosciate.

SAPORI

I produttori di Scanzorosciate apriranno le porte delle loro cantine e aziende agricole per accompagnarvi lungo un viaggio alla scoperta dei sapori d’eccellenza del territorio: Moscato di Scanzo, vini del territorio, birre artigianali, distillati, Olio Extravergine d’Oliva, miele, formaggi e insaccati.

Eventi in ville storiche, tra i filari di Moscato di Scanzo, su terrazze panoramiche e in suggestive cantine, pic-nic tra i vigneti, percorsi di degustazione in abbinamento a proposte gastronomiche, degustazioni con sommelier e molto altro ancora.

Ristoranti e agriturismi di Scanzorosciate proporranno menù creati ad hoc per l’occasione con il pregiato passito come protagonista. Dall’aperitivo al dolce, passando per pizze, primi e secondi, il Moscato di Scanzo sarà l’ingrediente principale di prelibate ricette.

Laboratori di pasticceria e gelaterie vi attendono per stupire i vostri palati con dolci leccornie a base di Moscato di Scanzo: biscotti, lievitati, piccola pasticceria e gelati dal sapore inconfondibile.

Il Consorzio di Tutela Moscato di Scanzo organizza due serate di degustazione dedicate al pregiato passito.

Tutti i giovedì sarà possibile degustare il Moscato di Scanzo in abbinamento a salumi e formaggi della Bergamasca, grazie alla collaborazione con il gruppo Gastronomi e Salumieri ConfCommercio Bergamo.

Mentre i venerdì saranno dedicati alla degustazione, guidata da un Master Sommelier, di 3 diversi Moscato di Scanzo.

EVENTI

Così come la celebre festa dedicata all’unica DOCG della provincia di Bergamo, anche Il Settembre del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi crede nell’abbinamento con altre importanti eccellenze provenienti dal mondo della cultura.

C’è infatti in programma una piccola rassegna teatrale creata in collaborazione con Qui e Ora Residenza Teatrale. Spettacolo delle rappresentazioni saranno cantine e aziende agricole che proporranno, in abbinamento agli spettacoli, degustazioni dei loro prodotti.

Torna l’appuntamento con la Rassegna “Ad Memoriam” con il concerto “Quartetto dei Fiati di Milano”, in quest’occasione verrà anche presentato il terzo libro dell’Architetto Corrado Fumagalli, emblematico personaggio di Scanzorosciate.

Non mancheranno appuntamenti dedicati ai bambini: nel programma troviamo “Arlecchinate”, spettacolo di burattini a cura di Bambabambin e “Alberi Maestri Kids” un percorso-spettacolo emozionale che porterà i bambini alla scoperta del mondo degli alberi.

Verrà messo anche in scena, insieme ad AlbanoArte, il frutto del Progetto Saltamuretto: “Voli imprevedibili”.

ESPERIENZE

Tutte le domeniche di Settembre, il Gruppo CuStodiS ci porterà a scoprire i tesori nascosti nelle frazioni di Scanzo, Rosciate, Negrone, Tribulina e Gavarno Vescovado con sei appuntamenti che ci accompagneranno lungo sentieri collinari e tra le vie dei borghi, tra arte, cultura, paesaggi e sapori.

Le esperienze continuano, tra filari di vigneti e uliveti con le escursioni ed ebike tour organizzati in collaborazione con Terre del Vescovado.

EVENTI SPORTIVI

Non possono mancare appuntamenti dedicati allo sport. Si parte il 5 settembre con la terza edizione de “Le Rose del Moscato”, il torneo di calcio femminile organizzato dall’ASD “Tutti in campo per tutte”.

Domenica 12 settembre, l’ormai immancabile Moscato di Scanzo Trail, la gara di corsa tra i vigneti che si sviluppa su un percorso di 20 km.

Sul sito ufficiale www.festadelmoscato.it tutte le informazioni, le modalità di prenotazione e il calendario con tutti gli eventi.

****

Dal 2 al 5 e dal 9 al 12 settembre a Castel Cerreto (Treviglio) proseguirà la Festa patronale della parrocchia Santo Nome di Maria della Geromina.

****

Dal 10 al 12 settembre a Sotto il Monte Giovanni XXIII torna “SeptemberFest Street Food”. L’orario di apertura è: venerdì dalle 18 alle 24; sabato e domenica dalle 12 alle 24.

****

A Martinengo torna la festa della patata. L’appuntamento è domenica 12 settembre e propone un gustoso programma per promuovere il prodotto De.Co. che unisce produzioni tipiche enogastronomiche e tradizioni storiche e folcloristiche.

Dalle 8 alle 18 sotto i portici martinenghesi (centro storico) occasione unica per poter acquistare direttamente dai produttori locali il famoso prodotto dalla caratteristica polpa di color bianco o leggermente giallo, dalle proprietà organolettiche davvero speciali. Un tempo la sua coltivazione era così diffusa da caratterizzarne gli abitanti con il soprannome “i Patatù de Martineng”. Oltre ai produttori di patate saranno presenti anche altre specialità tipiche come formaggi e salumi, marmellate, pane, olio, miele, birra, vino e altre prelibatezze del nostro territorio. Parole d’ordine: gusto e qualità.

Su prenotazione, in tutti i ristoranti che aderiscono alla manifestazione, sarà possibile pranzare con un menù a base di patata: opportunità che si ripeterà lungo tutto il periodo autunnale, essendo il tubero martinenghese una produzione di nicchia e limitata nel tempo.

L’evento si svolgerà in osservanza di tutte le normative Covid.

****

Sino all’11 settembre a Casirate d’Adda torna “Gerundium Fest”. L’iniziativa, giunta alla 22esima edizione, è pronta ad accogliere le persone nel rispetto delle disposizioni anti-Covid. Tutte le sere dalle 19 all’1 sarà attivo il servizio ristorante con un’ampia scelta di piatti.

Tutti i lunedì e i martedì dalle 23 alle 24 verrà proposto “Happy hour”: ogni singola ordinazione del bere verrà raddoppiata in omaggio e in paninoteca tutti i panini, le piadine e gli hamburger saranno acquistabili a 5 euro.

Si consiglia la prenotazione accedendo al sito della festa (Gerundiumfest.it).

Sarà necessario avere il Green Pass e portalo con sè insieme a un documento di identità.