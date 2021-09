Al primo impegno dopo la pausa estiva, nella prima sfida della ‘Futsal Week Summer Cup’, l’Italia batte le Isole Salomone per 3-0. Contro un avversario meno attrezzato tecnicamente ma abile ad organizzarsi difensivamente, anche in vista della prossima Coppa del Mondo dove sarà protagonista come rappresentante della confederazione oceanica, gli Azzurri hanno avuto la meglio grazie ai sigilli di Japa Vieira, Murilo e Attilio Arillo.

La partita – Gli Azzurri provano a prendere subito in mano le redini del gioco, ma la Nazionale delle Isole Salomone si difende con ordine concedendo pochissimo. L’organizzazione della squadra oceanica è ben visibile, a meno di due settimane dall’esordio nella Coppa del Mondo di futsal; Merlim e compagni faticano a creare vere e proprie occasioni da rete, e quando ci riescono incappano nella precisa e puntuale risposta dell’estremo difensore Talo. I ragazzi del Ct De Carvalho non disdegnano di farsi vedere dalle parti di Miarelli con qualche bella azione di contropiede e a 3 minuti dall’intervallo il palo esterno frena il tentativo su punizione di Osifelo. Ma proprio quando sembra inevitabile il rientro a reti inviolate negli spogliatoi, Merlim inventa sulla sinistra e serve un pallone che Vieira è bravissimo nel capitalizzare da posizione defilata per il vantaggio azzurro: l’uno a zero per l’Italia si concretizza così ad appena un secondo e cinque decimi dalla sirena di fine primo tempo.

Nella ripresa l’Italia appare più convinta e aggressiva, schiacciando le Isole Salmone più di quanto non fosse avvenuto durante la prima frazione. Al 5’ però, su una bella ripartenza oceanica dopo una palla rubata, Miarelli si fa trovare pronto sulla conclusione del solito Osifelo. Al 10’ il raddoppio azzurro è firmato Murilo, bravo a correggere con un tap-in sottoporta un preciso assist dalla destra. L’Italia va più volte vicina al 3-0 trovandolo al 16esimo grazie alla deviazione sotto porta di Arillo che si fa trovare pronto deviando in rete l’assist di Fantecele. L’Italfutsal si prende così i primi tre punti del torneo. Domani giorno di riposo, mentre venerdì alle 18 sfida alla Finlandia.

ITALIA-ISOLE SALOMONE 3-0 (1-0 pt)

ITALIA: Miarelli, Stringari, Di Eugenio, Musumeci, Merlim; Caponigro, Podda, De Matos, Murilo, Fantecele, Vieira, Di Ponto, Arillo, Dudu. All.: Pedrini

ISOLE SALOMONE: Talo, Hou, Otainao, Bule, Osifelo; Leai, Laki, Ragomo, Stevenson, Sia, Mana, Leaalafa, Makau, Maeluma. Ct: De Carvalho

ARBITRI: Mocnik e Music

RETI: 39’58’’ pt Vieira, 10’03’’ st Murilo, 16’ Arillo

FUTSAL WEEK SUMMER CUP

1a giornata

Italia-Isole Salomone 3-0

CLASSIFICA

Italia 3 (+3)

Finlandia 0 (0)*

Isole Salomone 0 (-3)

*una gara in meno Source