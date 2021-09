Terzo e ultimo appuntamento della rassegna LIMBO – I Libri menati al Boite, ideata da Dolomiti Contemporanee in Progettoborca, la piattaforma che, dal 2014, rigenera l’ex Villaggio Eni di Corte di Cadore (Borca, Bl).

Giovedì 2 settembre, alle ore 19.00, all’Hotel Boite, ex Villaggio Eni, Borca di Cadore si terrà la presentazione del libro Anatomia e dinamica di un territorio, di Giorgio Barrera.

Questa presentazione fa seguito a quella di Alemagna – Luoghi e paesaggi lungo la SS51, di Giovanni Cecchinato, ed a quella del libro d’artista Storie pallide, di Giulia Maria Belli e Riccardo Giacomini.

Tutte le presentazioni si svolgono presso l’Hotel Boite di Borca di Cadore/Corte delle Dolomiti, situato all’interno dell’ex Villaggio Eni di Corte, alla presenza degli autori.

Si tratta, in tutti e tre i casi, della prima presentazione in assoluto dei volumi.

Il libro

Anatomia e Dinamica di un territorio, di Giorgio Barrera. Coordinamento: Michela Pandolfi – CFP Bauer Milano – AOL Metropolitana. Editrice Quinlan (Mc).

L’autore dialoga con Gianluca D’Incà Levis (curatore di DC), Tommaso Anfodillo (Direttore del Centro Studi per l’Ambiente Alpino dio San Vito di Cadore, Università degli Studi di Padova), Massimo Maraniello (direttore di Bauer Milano), Michela Pandolfi.

Anatomia e dinamica di un territorio è un progetto di documentazione fotografica legato al territorio del Comune di San Vito di Cadore e della Valle del Boite, e alle modifiche che in esso interverranno in virtù della nuova viabilità connessa al grande eventi sportivo di Milano-Cortina 2026, le Olimpiadi invernali, che tornano, dopo quelle del 1956.

Il progetto prevede che, a partire dal 2020 e fino al 2026, gli studenti del CFP Bauer di Milano (centro di formazione professionale che opera nei settori della fotografia, della comunicazione visiva e multimediale), vengano, condotti dal proprio docente di fotografia, Giorgio Barrera, alla scoperta del territorio di San Vito e della Valle del Boite (tra Pieve di Cadore e Cortina d’Ampezzo, ovvero nel tratto nella Statale 51 di Alemagna sul quale si realizzeranno le quattro varianti previste), per monitorare e raccontare la realizzazione delle opere dell’infrastruttura stradale e, più in generale, per documentare i processi che, a livello paesaggistico, sociologico ed antropologico, le nuove opere innescheranno in seno ai paesi e alle comunità locali.

Anatomia e dinamica di un territorio è un progetto pensato da Giorgio Barrera con Dolomiti Contemporanee, insieme al Dipartimento Tesaf dell’Università di Padova, al Comune di San Vito di Cadore e al Comune di Borca di Cadore.

Nella sua prima fase, il progetto si è sviluppato tra San Vito e Borca, dove operano rispettivamente il Centro Studi per l’Ambiente Alpino dell’Università di Padova, e Progettoborca, piattaforma di rigenerazione dell’ex Villaggio Eni di Corte, in virtù della collaborazione tra questi due centri, entrambi legati della ricerca sul territorio, con i Comuni.

Il programma completo delle presentazioni di LIMBO – I Libri menati al Boite è disponibile nel sito www.progettoborca.net

