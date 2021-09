“Il presidente Michele Emiliano è notoriamente poliedrico e fantasioso nelle sue affermazioni: passa da accordi trasformisti con i 5Stelle a parole di stima per Matteo Salvini. È con Conte e pure con quelli che lo attaccano quotidianamente. Le sue affermazioni servono più a farlo emergere comunicativamente che a lasciare il segno rispetto alle necessità della regione che governa e, figuriamoci, della nazione. Quindi non accettiamo lezioni dal presidente Emiliano né dal Pd e dalla sinistra sulla gestione della pandemia, ancor più con parole senza senso, non fosse altro perché a parlare sono i fatti”.

Lo dichiara l’onorevole Marcello Gemmato, coordinatore regionale Fratelli d’Italia Puglia, replicando al governatore Emiliano che oggi ha criticato Giorgia Meloni sulla questione green pass. “A dimostrare di non essere capaci di gestire l’emergenza in Italia sono proprio loro – prosegue – autori di questo disastro che, ad oggi, primo settembre, ci porta a vivere un caos nei trasporti come anche nella pianificazione del rientro a scuola. Le proposte di Fratelli d’Italia sono sempre state concrete e realistiche, confermate a posteriori e dai dati, ma puntualmente bocciate preventivamente dalla sinistra. Pertanto non accettiamo che loro e i loro esponenti ci diano lezioni di politica senza averne titolo. Con Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia continueremo a fare opposizione in Parlamento, a fare proposte nell’interesse esclusivo della Nazione, l’esatto contrario di quanto da anni stanno facendo sinistra, Pd e M5S”.

