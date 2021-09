La Lazio ha voluto salutare Felipe Caicedo sui propri profili social nel giorno del suo trasferimento ufficiale al Genoa

Felipe Caicedo è stato ufficializzato ieri come nuovo attaccante del Genoa e la Lazio non ha voluto far mancare il suo caloroso saluto al bomber arrivato in biancoceleste nel 2017. La società ha postato sul proprio profilo Facebook un video che racchiude i momenti migliori di Caicedo, soprattutto i goal all’ultimo minuto per il quali l’ex Espanyol è diventato celebre.

«Crederci fino all’ultimo. Grazie di tutto, Feliphanter», la bellissima didascalia a corredo. Dopo quattro anni si chiude una pagina che difficilmente verrà dimenticata.



L’articolo La Lazio e il saluto a Caicedo: «Grazie di tutto Felipe» – VIDEO proviene da Lazio News 24.