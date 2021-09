Tutti i trasferimenti in entrata e uscita delle 20 squadre di Serie A in questa finestra di mercato conclusasi ieri sera:Allenatore: GasperiniACQUISTI: Piccoli (a, Spezia FP), Musso (p, Udinese), Delprato (d, Reggina FP), Pezzella (d, Parma p), Lovato (d, Verona), Demiral (d, Juventus p), Zappacosta (d, Chelsea), Koopmeiners (c, AZ)CESSIONI: Gelmi (p, Feralpi Salò, p), Gyabuaa (c, Perugia, p), Radunovic (p, Cagliari), Ruggeri (d, Salernitana, p), Gollini (p, Tottenham, p), Romero (d, Tottenham), Kovalenko (c, Spezia, p), Reca (d, Spezia), Cortinovis (c, Reggina, p), Delprato (d, Parma, p), Lammers (a, Eintracht), Biral (d, Inter)Allenatore: MihajlovicACQUISTI: Bonifazi (d, Spal), Paz (d, Kayserispor FP), Falcinelli (a, Stella Russa FP), Denswil (d, Bruges FP), Donsah (c, Ryzaspor FP), Van Hooijdonk (a, NAC Breda), Binks (d, Montreal FP), Corbo (d, Ascoli FP), Okwonkwo (a, Reggina FP), Cangiano (a, Ascoli FP), Kingsley (c, Reggina FP), Sarr (p, Ascoli FP), Urbanski (c, Lechia Dansk FP), Bardi (p, Frosinone), Arnautovic (a, Shanghai), Theate (d, Oostende), Pyyhtiä (c, Honka), Onesti (a, Ternana, p), Wieser (c, Inter)CESSIONI: Palacio (a, fine contratto), Danilo (d, fine contratto), Da Costa (p, fine contratto), Faragò (d, Cagliari FP), Antov (d, Cska Sofia FP), Vergani (a, Inter), Ravaglia (p, Frosinone, p), Poli (c, Antalyaspor), Donsah (c, Arouca), Baldursson (c, Copenaghen), Denswil (d, Trabzonspor), Paz (d, Crotone), Brignani (d, Olbia), Rabbi (a, Piacenza)Allenatore: SempliciACQUISTI: Strootman (c, Marsiglia), Radunovic (p, Atalanta), Farias (a, Spezia FP), Faragò (d, Bologna FP), Oliva (c, Valencia FP), Obert (d, svincolato), Pinna (d, Ascoli FP), Caligara (c, Ascoli FP), Biancu (c, Olbia FP), Ladinetti (c, Olbia FP), Altare (d, Genoa), Dalbert (d, Inter P), Grassi (c, Parma P), Bellanova (d, Bordeaux, p), Caceres (d, Svincolato), Keita (a, Monaco)CESSIONI: Klavan (d, svincolato), Asamoah (d, fine contratto), Sottil (a, Fiorentina FP), Duncan (c, Fiorentina FP), Nainggolan (c, Inter FP), Calabresi (d, Bologna FP), Rugani (d, Juventus FP), M. Tramoni (c, Brescia P), Vicario (p, Empoli P), Contini (a, Legnago P), Marigosu (a, Grosseto P), Ciocci (p, Olbia P), Tripaldelli (d, Spal P), Cerri (a, Como P), Simeone (a, Verona), Boccia (d, Olbia)Allenatore: AndreazzoliACQUISTI: Piscopo (a, Carrarese FP), Fantacci (c, Juve Stabia FP), Vicario (p, Cagliari, p), Stojanovic (d, Dinamo Z. p), Marchizza (d, Sassuolo, p), Ismajli (d, Spezia), Henderson (c, Lecce), Cutrone (a, Wolverhampton), Luperto (d, Napoli), Pinamonti (a, Inter), Tonelli (d, Sampdoria), Di Francesco (a, Spal, p), Evangelisti (d, Roma), Logrieco (c, Roma)CESSIONI: Terzic (d, Fiorentina FP), Matos (a, Udinese FP), Cannavò (a, Vis Pesaro), Olivieri (a, Juventus FP), Casale (d, Verona FP), Cambiaso (d, Genoa FP), Nikolaou (d, Spezia), Moreo (a, Brescia), Canestrelli (d, Crotone)Allenatore: ItalianoACQUISTI: Gonzalez (a, Stoccarda), Zurkowski (c, Empoli, FP), Terzic (d, Empoli FP), Lirola (d, Marsiglia FP), Duncan (c, Cagliari FP), Sottil (a, Cagliari FP), Benassi (c, Verona FP), Ranieri (d, Spal FP), Saponara (c, Spezia FP), Zekhnini (c, Losanna FP), Graiciar (a, Mlada Boleslav FP), Gori (a, Vicenza FP), Dalle Mura (d, Reggina FP), Illanes (d, Avellino FP), Maleh (c, Venezia)CESSIONI: Diks (d, Copenaghen), Olivera (d, fine contratto), Eysseric (c, fine contratto), Ribery (a, fine contratto), Borja Valero (c, ritirato), Caceres (d, fine contratto), Malcuit (d, Napoli FP), Barreca (d, Monaco FP), Pezzella (d, Betis, 4), Lirola (d, Marsiglia, 13), Zurkowski (c, Empoli P), Rodriguez (c, Siena), Ranieri (d, Salernitana)Allenatore: BallardiniACQUISTI: Buksa (a, svincolato), Parigini (c, Ascoli, fp), Charpentier (a, Ascoli, fp), Favilli (a, Verona, fp), Bani (d, Parma, fp), Sturaro (c, Verona, fp), Agudelo (c, Spezia, fp), F.Bianchi (a, Lucchese, fp), Andrenacci (p, svincolato), Vanheusden (d, Inter, p), Sabelli (d, svincolato), Sirigu (p, Torino), Hernani (c, Parma p), Ekuban (a, Trabzonspor), Vasquez (d, Pumas), Vogliacco (d, Pordenone p), Cambiaso (d, Empoli fp), Semper (p, Chievo), Galdames (c, Velez), Manfredonia (c, L.R Vicenza, p), Cellamare (d, svincolato), Touré (c, Nantes), Maksimovic (d, Svincolato), Caicedo (a, Lazio), Fares (c, Lazio)CESSIONI: Lu. Pellegrini (d, Juventus, fp), Scamacca (a, Sassuolo, fp), Strootman (c, Marsiglia, fp), Perin (p, Juventus, fp), Zappacosta (d, Chelsea, fp), Pjaca (a, Juventus, fp), Onguene (d, Salisburgo, fp), Zajc (c, Fenerbahce, fp), Goldaniga (d, Sassuolo, fp), C.Zapata (d, svincolato), Calò (c, Benevento, p), Dalmonte (c, Vicenza), Curado (d, Perugia, p), Altare (d, Cagliari), Paleari (p, Benevento, p), Jaroszynski (d, Salernitana), Spinelli (a, Olexsandriya), Shomurodov (a, Roma), Zennaro (c, Pergolettese p), Parigini (c, Como p), Jagiello (c, Brescia, p), Vogliacco (d, Benevento, p), Czyborra (d, Arminia Bielefeld, p), Jandrei (p, rescissione), Favilli (a, Monza), Agudelo (c, Spezia), Eyango (c, Cosenza)Allenatore: S. InzaghiACQUISTI: Calhanoglu (c, svincolato), Cordaz (p, Crotone), Dimarco (d, Verona, fp), Lazaro (c, B. Moenchgladbach, fp), Salcedo (a, Verona, fp), Agoume (c, Spezia, fp), Nainggolan (c, Cagliari, fp), Pirola (d, Monza, fp), Brazao (p, Oviedo, fp), Males (c, Basilea, fp), Vagiannidis (d, Sint Truiden, fp), Colidio (a, Sint Truiden, fp), Vergani (c, Bologna, fp), Dumfries (d, Psv), Dzeko (a, Roma), Correa (a, Lazio), Alexiou (d, Atromitos), Zefi (c, Shamrock Rovers), Biral (d, Atalanta)CESSIONI: Hakimi (d, Psg), Padelli (p, svincolato), Young (d, Aston Villa), Lukaku (a, Chelsea), Nainggolan (c, Anversa), Dalbert (d, Cagliari), Vergani (a, Salernitana), Lazaro (d, Benfica), Wieser (c, Bologna), Vagiannidis (d, Panathinaikos), Agoumé (c, Brest)Allenatore: AllegriACQUISTI: Rugani (d, Cagliari, fp), De Sciglio (d, Lione, fp), Kaio Jorge (a, Santos), Lu. Pellegrini (d, Genoa, fp), Nicolussi Caviglia (c, Parma, fp), Perin (p, Genoa, fp), Locatelli (c, Sassuolo), Kean (a, Everton), Ihattaren (a, Psv)CESSIONI: Buffon (p, svincolato), Demiral (d, Atalanta p 2,5), Ronaldo (a, Manchester United), Ranocchia (c, Vicenza), Fagioli (c, Cremonese), Ihattaren (a, Sampdoria)Allenatore: SarriACQUISTI: Kamenovic (d, Cuckaricki), Adamonis (p, Salern, Adekanye (a, Den Haag, fp), A. Anderson (c, Salernitana, fp), Durmisi (d, Salernitana, fp), Jony (c, Osasuna, fp), J. Lukaku (d, Anversa, fp), Vavro (d, Huesca, fp), Lombardi (a, Salernitana, fp), Kiyine (c, Salernitana, fp), Casasola (d, Salernitana, fp), Gondo (a, Salernitana, fp), Maistro (c, Pescara, fp), Falbo (d, Viterbese, fp), Baxevanos (d, Iasi, fp), J. Silva (d, Boavista, fp), Hysaj (d, svincolato), F. Anderson (a, West Ham), L. Romero (a, svincolato), Pedro (a, Roma), Basic (c, Bordeaux), Adjaoudi (c, Lens), Zaccagni (c, Verona)CESSIONI: Hoedt (d, Anderlecht, fp), A. Pereira (c, Manchester United, fp), Lulic (c, svincolato), Parolo (c, svincolato), Musacchio (d, svincolato), Alia (p, Monterosi, p), Minala (c, svincolato), Armini (d, Piacenza, p), Correa (a, Inter), Caicedo (a, Genoa), D. Anderson (c, Cosenza, p), Fares (c, Genoa)Allenatore: PioliACQUISTI: Conti (d, Parma, fp), Caldara (d, Atalanta, fp), Pobega (c, Spezia, fp), Plizzari (p, Reggina, fp), Maignan (p, Lilla), Tomori (d, Chelsea), Tonali (c, Brescia), Brahim Diaz (c, Real Madrid), Giroud (a, Chelsea), Ballo-Touré (d, Monaco), Pellegri (a, Monaco), Florenzi (d, Roma), Bakayoko (c, Chelsea), Adli (c, Bordeaux), Messias (a, Crotone)CESSIONI: Meitè (c, Torino, fp), Dalot (d, Manchester United, fp), Donnarumma (p, svincolato), Calhanoglu (c, svincolato), Mandzukic (a, svincolato), Olzer (c, Brescia), Laxalt (c, Dinamo Mosca), Michelis (d, Willem II, p), Hauge (a, Eintracht), Caldara (d, Venezia, p), N Gbesso (a, Spezia)Allenatore: SpallettiACQUISTI: Ounas (a, Crotone, fp), Malcuit (d, Fiorentina, fp), F. Costa (d, Entella, fp), Gaetano (c, Cremonese, fp), Machach (a, Venlo, fp), Palmiero (c, Chievo, fp), Juan Jesus (d, Roma), Marfella (p, Bari), Mercurio (c, Bari), Anguissa (c, Fulham, p)CESSIONI: Hysaj (d, svincolato), Maksimovic (d, svincolato), Bakayoko (c, Chelsea, fp), Contini (p, Crotone, p), Palmiero (c, Cosenza)Allenatore: MourinhoACQUISTI: Olsen (p, Everton, fp), Florenzi (d, Psg, fp), Nzonzi (c, Rennes, fp), Riccardi (c, Pescara, fp), Bouah (d, Cosenza, fp), Celar (a, Cremonese, fp), Rui Patricio (p, Wolverhampton), Vina (d, Palmeiras), Shomurodov (a, Genoa), Abraham (a, Chelsea)CESSIONI: Bruno Peres (d, svincolato), Juan Jesus (d, svincolato), Mirante (p, svincolato), Under (a, Marsiglia, p), Pau Lopez (p, Marsiglia, p), Kluivert (a, Nizza, p), Antonucci (c, Cittadella), Kluivert (a, Nizza, p.), Dzeko (a, Inter), Pedro (a, Lazio), Pastore (c, svincolato), Evangelisti (d, Empoli), Logrieco (c, Empoli), Olsen (p, Sheffield United)Allenatore: CastoriACQUISTI: Jaroszynski (d, Genoa, p), Strandberg (d, Ural, d), Zortea (d, Atalanta, p), Ruggeri (d, Atalanta, p), Obi (c, svincolato), L. Coulibaly (c, Angers), Kechrida (d, svincolato), Bonazzoli (a, Sampdoria, p), Fiorillo (p, Pescara), Simy (a, Crotone), Kastanos (c, Juventus), M. Coulibaly (c, Udinese), Delli Carri (d, Juventus), Vergani (a, Inter), Viviani (c, svincolato), Gagliolo (d, Parma)CESSIONI: Adamonis (p, Lazio, fp), Anderson (c, Lazio, fp), Antonucci (a, Roma, fp), Casasola (d, Lazio, fp), Cicerelli (a, Lazio, fp), Dziczek (c, Lazio, fp), Durmisi (d, Lazio, fp), Gondo (a, Lazio, fp), Kiyine (c, Lazio, fp), Lombardi (a, Lazio, fp), Tutino (a, Napoli, fp), Micai (p, Reggina, p), Kupisz (c, Pordenone), Fella (a, Palermo), Kalombo (d, Seregno), Mantovani (d, Alessandria p), Orlando (a, Alessandria p), Cernigoi (a, Seregno p), Vitale (c, Seregno p), Curcio (d, Padova), Iannone (a, Matelica, p), Sanasa Sy (d, Cosenza, p), Boultam (c, Cosenza, p), Giannetti (a, Svincolato), Firenze (c, svincolato), Kristoffersen (a, Cosenza)Allenatore: D'AversaACQUISTI: Caputo (a, Sassuolo), Dragusin (d, Juventus), Ihattaren (a, Juventus), Falcone (p, Cosenza, fp), Bonazzoli (a, Torino, fp), Vieira (c, Verona, fp), Caprari (a, Benevento, fp), Murillo (d, Celta, fp), Depaoli (d, Benevento fp), Chabot (d, Spezia, fp), Murru (d, Torino, fp), Esposito (p, Juve Stabia, p), De Luca (a, svincolato), Murru (d, Torino, fp)CESSIONI: Ramirez (c, svincolato), Keita (a, Monaco, fp), Regini (d, svincolato), Brentan (c, Pro Sesto, p), D’Amico (a, Gubbio, p), Bahlouli (c, rescissione), Bonazzoli (a, Salernitana p), La Gumina (a, Como, p), Leris (c, Brescia, p), Jankto (c, Getafe), Stijepovic (a, Spezia), Tonelli (d, Empoli), De Luca (a, Perugia, p), Rocha (d, Internacional, p), Caprari (a, Verona)Allenatore: DionisiACQUISTI: Scamacca (a, Genoa fp), Goldaniga (d, Genoa, fp), Adjapong (d, Lecce, fp), Frattesi (c, Monza, fp), Ricci (a, Monza, fp), Sala (d, Spal, fp), Sernicola (d, Spal, fp), Brignola (d, Spal, fp), Mazzitelli (c, Pisa, fp), Pinato (c, Cremonese, fp), Odgaard (a, Pescara, fp), Russo (p, Entella, fp), Celia (d, Alessandria, fp), Ghion (c, Carpi, fp), Pierini (a, Modena, fp), Satalino (p, Monopoli, fp), Henrique (c, Gremio), Daniels (a, Utrecht), Harroui (c, Sparta Rotterdam)CESSIONI: Marlon (d, Shakhtar D.), Turati (p, Reggina), Locatelli (c, Juventus), Haraslin (a, Sparta Praga, p), Bourabia (c, Spezia), Brignola (a, Benevento), Caputo (a, Sassuolo)Allenatore: Thiago MottaACQUISTI: Hristov (d, Fiorentina, 1), Gudjohnsen (a, Odense, fp), Zovko (p, svincolato), Amian (d, Tolosa), Kovalenko (c, Atalanta, p), Colley (a, Atalanta, p), Nikolaou (d, Empoli, 3), Mraz (a, Empoli, 1), Sher (c, Hammarby), Podgoreanu (a, Roma), Antiste (a, Tolosa), Reca (d, Atalanta), Bourabia (c, Sassuolo, p), Sanca (a, Braga), Manaj (a, Barcellona), Strelec (a, Slovan Bratislava), N Gbesso (a, Milan), Kiwior (d, Zilina), Agudelo (c, Genoa)CESSIONI: M. Ricci (c, svincolato), Galabinov (a, svincolato), Acampora (c, svincolato), Terzi (d, svincolato), Farias (a, Cagliari, fp), Mattiello (d, Atalanta, fp), Marchizza (d, Sassuolo fp), Agoumé (c, Inter, fp), Chabot (d, Sampdoria, fp), Saponara (c, Fiorentina, fp), Estevez (c, Estudiantes, fp), Pobega (c, Milan, fp), Dell'Orco (d, Sassuolo, fp), Agudelo (c, Genoa, fp), Ramos (d, Penarol), Ismajli (d, Empoli, 2), Gudjohnsen (d, Elfsborg), Ellertsson (a, Spal), Sanca (a, Casa Pia, p), Vignali (c, Como)Allenatore: JuricACQUISTI: Berisha (p, Spal, p 0+0,5), Warming (a, Lyngby 1,5), Iago Falque (a, Benevento fp), Segre (c, Spal, fp), Millico (a, Frosinone, fp), Edera (a, Reggina, fp), Gemello (p, Renate, fp), Djidji (d, Crotone, fp), Kone (c, Cosenza, fp), Aina (d, Fulham, fp), Rauti (a, Palermo, fp), Pjaca (a, Juve, p), Pobega (c, Milan, p), Zima (d, Slavia Praga), Bruno Melnis (a, Metta FK), Praet (c, Leicester), Brekalo (a, Wolfsburg)CESSIONI: Nkoulou (d, svincolato), Ujkani (p, svincolato), Gojak (c, Dinamo Zagabria, fp), Murru (d, Sampdoria, fp), Bonazzoli (a, Sampdoria, fp), Greco (d, Pordenone, 0), Onisa (c, Pordenone 0), Ferigra (d, Las Palmas, svincolato), Sirigu (p, Genoa svincolato), Meitè (c, Benfica), Adopo (c, Viterbese p), Celesia (d, Alessandria, p), Lyanco (d, Southampton), Segre (c, Perugia)Allenatore: GottiACQUISTI: Padelli (p, Udinese svincolato), Matos (a, Empoli, fp), Teodorczyk (a, Charleroi, fp), Ermacora (d, Carrarese, fp), Compagnon (a, Juventus, fp), Udogie (c, Verona), Silvestri (p, Verona), Samardzic (c, Lipsia), Success (a, Watford), Perez (d, Atletico Madrid), Soppy (d, Rennes)CESSIONI: Musso (p, Atalanta), Bonifazi (d, Spal, fp), Battistella (c, Carrarese, p), Gasparini (p, Pro Vercelli, p), De Paul (c, Atletico Madrid), M. Coulibaly (c, Salernitana, p con obb Source