Zlatan Ibrahimovic è tornato ad allenarsi in gruppo: lo svedese mira al recupero in vista di San Siro contro la Lazio

Zlatan Ibrahimovic è tornato ad allenarsi in gruppo, dimostrandosi in via di guarigione dall’infortunio al ginocchio che lo aveva fermato già al termine della scorsa stagione.

Pioli, che potrebbe avere un’arma in più in vista di Milan-Lazio: il nome dell’attaccante svedese, probabilmente, tornerà nella lista dei convocati. Una preoccupazione in più per mister Sarri che se da un parte ha recuperato Luiz Felipe con ogni probabilità dovra fare a meno di Manuel Lazzari fermo ai box per un problema al polpaccio.