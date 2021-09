Quattro i Comuni che ospiteranno il girone delle Azzurrine: Abano Terme, Maserà di Padova, Caldiero e Mogliano Veneto. Da quest’anno il torneo continentale ha un nuovo format che ricalca quello della Nations League



Sarà il Veneto ad ospitare la prima fase di qualificazione al Campionato Europeo Under 19 Femminile, che dal 20 al 26 ottobre vedrà l’Italia impegnata nel Gruppo 7 della Lega A con le pari età di Polonia, Azerbaigian e Norvegia. Le sei gare del raggruppamento si disputeranno in quattro diversi Comuni (Abano Terme, Maserà di Padova, Caldiero e Mogliano Veneto): le Azzurrine faranno il loro esordio il 20 ottobre ad Abano Terme con la Polonia per poi affrontare il 23 ottobre l’Azerbaigian a Caldiero e il 26 ottobre la Norvegia ad Abano Terme.

Dopo la cancellazione delle ultime due edizioni a causa della pandemia di COVID-19, l’Europeo Under 19 torna quindi con un nuovo format che ricalca quello della Nations League, con le nazionali partecipanti suddivise in due leghe e un sistema di promozioni e retrocessioni. L’Italia, che il 19 e il 21 settembre tornerà in campo per affrontare l’Austria in una doppia amichevole, è stata inserita nella Lega A in base al coefficiente dato dai risultati ottenuti dal 2015 al 2019. Questa la nuova formula del torneo continentale: le sette squadre che si classificheranno all’ultimo posto dei rispettivi gironi di Lega A retrocederanno in Lega B, mentre le vincitrici dei sei gironi di Lega B e la miglior seconda classificata saranno promosse in Lega A. Alla fine del 2021 si terrà il sorteggio della seconda fase, con le sette vincitrici dei gironi della Lega A che si uniranno alla Repubblica Ceca (paese ospitante) nelle finali in programma dal 27 giugno al 9 luglio 2022.

Nazionale Under 19 femminile – UEFA Qualifying Round 20-26 ottobre 2021



Lega A, Gruppo 7

ITALIA, Azerbaigian, Norvegia, Polonia



Sedi di gara

Abano Terme – Stadio di Monteortone

Maserà di Padova – Campo Comunale

Caldiero – Stadio Comunale

Mogliano Veneto – Stadio ‘Arles Panisi’



Il calendario del Gruppo 7 (orari da definire)

1ª giornata (20 ottobre)

Polonia-ITALIA – Stadio di Monteortone (Abano Terme)

Norvegia-Azerbaigian – Campo Comunale (Maserà di Padova)

2ª giornata (23 ottobre)

ITALIA-Azerbaigian – Stadio Comunale (Caldiero)

Norvegia-Polonia Stadio ‘Arles Panisi’ (Mogliano Veneto)

3ª giornata (26 ottobre)

ITALIA-Norvegia – Stadio di Monteortone (Abano Terme)

Azerbaigian-Polonia – Campo Comunale (Maserà di Padova)