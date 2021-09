Bergamo. Silvia Gribaudi, una delle più importanti performer e coreografe italiane, da circa un decennio ha concentrato la sua ricerca artistica sui corpi e sul loro continuo mutare e divenire, focalizzandosi in particolare sui corpi “insoliti” e invisibili come quelli delle donne over60.

Più volte ospite del Festival Orlando e di Festival Danza Estate con il progetto Over60, dove ha lavorato con un gruppo di donne sulla liberazione della bellezza e della grande forza dei corpi di ognuna, racchiuse al di là dei tabù e dei canoni imposti rispetto alle regole dell’età, ha proseguito il suo lavoro in diverse zone d’Italia, vedendolo crescere nel corso del tempo e raggiungere una qualità ed un impatto sociale straordinari.

Negli anni il progetto ha previsto anche periodi di residenza come ad Armunia a Castiglioncello, nel 2018, ad Arboreto a Mondaino/La Corte Ospitale a Rubiera nel 2019, e nel 2020 a Bergamo ospite di Festival Orlando e Festival Danza Estate. In ogni residenza sono stati condivisi non solo ricordi passati, ma anche la forza e l’entusiasmo del vivere insieme ora, che aiutano a scoprire come l’invecchiare possa essere ricco di grande passione e vitalità.

Da questo progetto è nato il film “Overtour” di Andrea Zanoli, che ha accompagnato l’artista e il suo gruppo di donne in giro per l’Italia, riprendendone il lavoro e raccontando l’esperienza di riscoperta di sé che ne è derivata.

Il film viene presentato in anteprima assoluta giovedì 9 settembre alle ore 21.00 presso l’Auditorium di Piazza della Libertà, a Bergamo, come evento extra Festival conclusivo di Orlando, con la presenza dell’artista Silvia Gribaudi e del regista Andrea Zanoli.

“Sono grata a questo film perché riesce a raccontare e trasformare in una traccia permanente la storia di donne che stimo e ammiro per il loro coraggio nel cogliere in un istante la libertà che il movimento può contenere. – spiega Silvia Gribaudi – Il rapporto con loro, nei laboratori e negli incontri di lavoro, mi ha confermato la direzione che desidero approfondire nella mia ricerca di performer e artista: queste donne ci insegnano la capacità di stare nell’istante, di vivere l’essenza al di là delle strutture, di stare nel tempo presente senza essere schiave della forma, dei cliché, delle abitudini, della cultura”.

Overtour è un film di Andrea Zanoli, produzione di Lab 80 film, in collaborazione con FDE Festival Danza Estate | 23/C ART, Festival ORLANDO Identità | Relazioni | Possibilità, Associazione Culturale Zebra, L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino | La Corte Ospitale ::: Centro di Residenza Emilia-Romagna, Armunia | Inequilibrio Festival e Gender Bender Festival | Il Cassero LGBTI+ Center.

Silvia Gribaudi

Silvia Gribaudi, performer e coreografa, vincitrice premio pubblico e giuria GD’A Veneto 2009, selezionata nel 2010 in Aerowaves Dance Across Europe, è ospite in numerosi festival nazionali ed internazionali tra cui nel 2009 alla Biennale di Venezia Ground 0 e nel 2012 alll’Edinburgh Fringe Festival. Segue progetti artistici di ricerca di danza sostenuti da: Il Cassero Bologna, Opera estate Festival Veneto, The Place (UK), Dansateliers (NL), Dansescenen (DK), Pasoa 2-Certamen Coreogràfico de Madrid (ES), Dance Week Festival (HR), Circuit Est Montreal, The dance center Vancouver, Nederlanse Dansdagen Maastricht, Dance House Lemesos Cipro. Docente fino al 2010 presso Accademia Teatrale Veneta conduce numerosi workshop in Italia e all’Estero.Nel 2017 il suo spettacolo R.OSA è stato Finalista Premio UBU- Miglior spettacolo di danza 2017 e Finalista Premio Rete Critica 2017.

La sua ultima produzione, GRACES (2019), vince il premio Danza&Danza come migliore spettacolo italiano di danza dell’anno.

Andrea Zanoli

Socio di Lab 80 film, si occupa principalmente del settore della produzione in veste di produttore, regista e direttore della fotografia. Dal 2013 ha partecipato alla realizzazione di film e documentari che hanno partecipato ai maggiori festival internazionali quali la Berlinale, la Biennale del Cinema di Venezia, DokLiepzieg, Vision du Réel. Dal 2006 collabora all’organizzazione del festival Bergamo Film Meeting, anche in qualità di Programmer della sezione competitiva per documentari, Visti da Vicino.

INFO

Biglietto intero 6,50 euro, ridotto 5,50 euro, soci/ie Immaginare Orlando, Lab 80 e FDE Card 4,50 euro.

Posti limitati, consigliato l’acquisto del biglietto online su lab80.18tickets.it a partire da mercoleledì 1 settembre. L’accesso è consentito esclusivamente a soggetti muniti di Green Pass.