Si rinnova il pellegrinaggio da Sant’Elia a Pianisi a San Giovanni Rotondo a cura degli Amici del cavallo e dell’Associazione “Cavalieri dei Sentieri Antichi”.

L’iniziativa, giunta alla 23esima edizione, si propone di condividere un percorso di fede, spiritualità e amore per il territorio che attraverserà luoghi di storia e natura incontaminata. L’annuale pellegrinaggio a piedi e a cavallo dedicato a San Pio da Pietrelcina si svolgerà dal 2 al 5 settembre 2021.

Di seguito il programma: giovedì 2 settembre, alle 7.30, partenza da Sant’Elia a Pianisi al convento dei frati Cappuccini per la benedizione e, a seguire, la sfilata lungo il corso del paese per proseguire lungo i tratturi. Pranzo a Santa Croce di Magliano (12.30 circa) e ripartenza verso Serracapriola.

Venerdì 3 settembre partenza alle ore 8 da Serracapriola; sosta lungo il cammino per il pranzo e ripartenza per Apricena con arrivo previsto per le 18.30.

Sabato 4 settembre partenza alle ore 8 da Apricena per percorrere le vie del Gargano fino ad arrivare a “Bosco Rosso” per il pranzo e, a seguire, la ripartenza con arrivo a San Giovanni Rotondo in serata presso il ristorante l’Approdo.

Domenica 5 settembre, alle ore 10, corteo con i cavalieri e i pellegrini a piedi lungo i viali di San Giovanni Rotondo fino alla Chiesa per portare il proprio omaggio e ricevere la benedizione. A mezzogiorno la Santa Messa e, a seguire, il pranzo in ristorante.

Gli organizzatori hanno già raggiunto il numero massimo di partecipanti. Non sarà possibile accettare altre prenotazioni. Si ringrazia per le adesioni invitando alla massima puntualità.