Pennsylvania: Food & Pharma Program

Pubblicato il

Mer, 09/01/2021 – 15:54

Scadenza candidature: 17 settembre

Promosso dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con ART-ER, il Bridging Innovation Program – FOOD&PHARMA – Pennsylvania 2021 è un programma specifico di diffusione di conoscenza sui due settori per promuovere l’incontro tra l’ecosistema dell’Emilia-Romagna e quello della Pennsylvania.

Il settore farmaceutico e quello del food rappresentano per l’Emilia-Romagna, due ambiti strategici prioritari, di enorme potenziale e propensi all’internazionalizzazione.

Forte dell’esperienza di successo realizzata in Silicon Valley, la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto di importanza strategica per i soggetti dell’ecosistema dell’innovazione regionale dei settori terapie avanzate e food approfondire la conoscenza di una realtà come la Pennsylvania, leader mondiale in entrambi i settori.

Il programma comprende in particolare un workshop dedicato alla comunicazione negli USA e 3 workshop sul tema Gene and Cell Therapy in Pennsylvania e 3 workshop sul tema Food. I partecipanti, a seconda del loro settore di riferimento, potranno scegliere a quale dei due percorsi tematici aderire.

Le attività si svolgeranno fra settembre e dicembre 2021, esclusivamente online e in lingua inglese e si rivolgono a imprese innovative, startup e laboratori e centri di ricerca che hanno sede in Emilia-Romagna e un interesse verso l’internazionalizzazione negli USA.

Programma workshop

Scadenza per la presentazione della domanda: 17/09/2021 alle ore 13:00.

Per aderire è necessario rispondere a questa Manifestazione di interesse

Per informazioni

Sara D’Attorre

northamerica@art-er.it