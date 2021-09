Bergamo. Ultimi giorni per le candidature al premio “Top of the PID 2021”, indetto annualmente dai Punti Impresa Digitale (PID) delle Camere di commercio. L’iniziativa selezionerà i progetti, in corso o già realizzati, promossi dalle imprese, singole o associate, che utilizzando le tecnologie digitali hanno saputo innovare i prodotti o i modelli di business.

L’edizione 2021, la terza, punta in particolare a individuare e dare visibilità ai progetti innovativi che possono aiutare le imprese nella ripartenza post pandemia, incentivando la trasformazione digitale e la transizione ecologica.

I progetti di innovazione digitale, per partecipare all’edizione 2021 del premio devono fare riferimento ai seguenti ambiti:

sostenibilità: soluzioni per favorire la transizione verso modelli produttivi più sostenibili a beneficio dell’impatto ambientale ed ecologico;

sociale: progetti che contribuiscono al miglioramento della salute dei cittadini e/o della vita nelle città, incentivando l’inclusione sociale, la riduzione delle disuguaglianze e la parità di genere;

manifattura intelligente e avanzata: soluzioni volte a garantire, attraverso le tecnologie 4.0, la continuità operativa e la ripartenza economica nelle fabbriche, in ambito artigianale e industriale;

servizi, commercio e turismo: soluzioni digitali per favorire l’erogazione dei servizi a distanza, e-commerce, delivery, gestione del turismo nella fase post emergenziale;

nuovi modelli di business 4.0: ri-progettazione di attività e/o di processi produttivi e/o di modelli organizzativi favorendo la ripartenza economica.

Per candidarsi, entro il 3 settembre, è necessario:

avere usufruito, al momento della presentazione della domanda, di almeno uno dei servizi offerti dai PID;

compilare la domanda di adesione (composta da due parti);

firmare digitalmente la domanda e inviarla alla email premiopid@unioncamere.it entro il 3 settembre 2021.

Per le imprese bergamasche interessate a partecipare al premio, il PID di Bergamo, gestito da Bergamo Sviluppo, è a disposizione per fornire informazioni sull’iniziativa (tel. 035/3888011 – pid.bergamosviluppo@bg.camcom.it). Le informazioni sul premio sono consultabili anche su bergamosviluppo.it