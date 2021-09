Sette bergamaschi su dieci hanno ricevuto anche la seconda dose del vaccino anti-Covid: con le 11.917 somministrazioni dell’ultima settimana (dalle 17 del 24 alle 17 del 31 agosto) in provincia di Bergamo è stata superata la quota del 70% di persone vaccinabili che si sono sottoposte al richiamo.

A queste si aggiungono anche 16.636 prime dosi, per un totale complessivo di 802.087 dall’inizio della campagna vaccinale: significa che l’84,71% della popolazione target ha aderito alla campagna e ha almeno iniziato il proprio percorso di immunizzazione.

Tra i bergamaschi in età vaccinabile (over 12), quindi, mancano all’appello della prima inoculazione ancora 144.719 persone: un numero che comprende sia chi per scelta non ha ancora aderito (o non è intenzionato a farlo) alla campagna, ma anche chi per condizioni cliniche non è idoneo alla somministrazione.

Il totale delle seconde dosi, invece, è di 671.829.

In Lombardia è salito a 13.731.486 il numero delle dosi somministrate (il 93,14% di quelle a disposizione della Regione), con l’83% della popolazione che ha ricevuto almeno la prima e il 75% che ha completato il ciclo.

L’83% della popolazione lombarda con più di 12 anni ha ricevuto almeno una dose di #vaccino, il 75% ha completato il ciclo, l’85% ha aderito. I numeri della campagna vaccinale di @RegLombardia, ci spingono a guardare con cauto ottimismo alla ripresa delle attività e della scuola. — Letizia Moratti (@LetiziaMoratti) August 31, 2021

Tutti i dati Comune per Comune

Scorri sulla mappa o cerca il Comune nel menù a tendina per scoprire i dati di prima e seconda dose del vaccino Covid e relative percentuali rispetto alla popolazione vaccinabile. I Comuni con un verde più intenso hanno vaccinato una percentuale più alta di persone con la prima dose.

var divElement = document.getElementById(‘viz1630493401155’); var vizElement = divElement.getElementsByTagName(‘object’)[0]; vizElement.style.width=’100%’;vizElement.style.height=(divElement.offsetWidth*0.75)+’px’; var scriptElement = document.createElement(‘script’); scriptElement.src = ‘https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js’; vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement, vizElement);