Vandali ancora in azione a Termoli. Stavolta ad essere presa di mira è stata la rotonda Timoteana, che collega il centro con il quartiere di Rio vivo. Danneggiate in parte le statue dedicate a San Timoteo e a darne per primo notizia è stato il parroco della chiesa di San Timoteo, don Benito Giorgetta.

Un gesto pusillanime e che ferisce ancora una volta la cittadina. Ancora, perché di episodi come questo ce ne sono già stati in passato.

Così don Benito Giorgetta, che non nasconde l’amarezza per il bieco gesto ma che lancia un messaggio non scontato di accoglienza verso chi ha compiuto il danneggiamento. “Oggi, 16esima giornata per la custodia del creato, Cattolici, protestanti, ortodossi e anglicani pregano insieme per la tutela e la salvaguardia del creato, una bella iniziativa ecumenica. San Timoteo è un testimone della chiesa primitiva una e unica, unita dall’amore di Dio.

Proprio questa notte, verso le tre, come riferisce una testimone che, impotente, ha assistito alla vandalizzazione della rotonda timoteana, hanno in parte distrutto, quanto la mano artigianale e la devozione al santo hanno posto in essere per donare alla città una memoria di quanto possiede: le sacre reliquie di san Timoteo. Proprio questo trittico è stato dedicato al santo Padre papa Francesco come segno di ringraziamento per il pellegrinaggio che concesse di fare a Roma con il corpo di san Timoteo.

Siccome chi ha compiuto questo gesto, come riferiscono le testimonianze, era una persona inquieta perchè sbraitava, forse raccontando la sua rabbia e la sua delusione, sappia, che se vuole, noi siamo a disposizione per accoglierlo ed ascoltarlo e, se saremo capaci, cercheremo di dargli una mano per la soluzione dei suoi problemi perchè certamente non è questo il modo migliore di farlo: ferire un’opera segno che dice fede, cultura, amore”.

Ricordiamo che la rotonda timoteana fu inaugurata lo scorso 17 gennaio e la scultura è stata realizzata da Cleofino Casolino. Un omaggio al compatrono della città a un anno del viaggio delle reliquie del Santo dal Papa.