Al centro sportivo Enotria,si giocano la qualificazione alla Semifinale del, dedicato alla categoria Under 15.Dopo un primo tempo molto equilibrato, la maggiore qualità dei biancorossi fa la differenza nella ripresa.A sbloccare il match è il neo acquisto, l'exsfrutta una perfetta imbucata per battere a tu per tuA mettere il sigillo alla qualificazione ci pensacon un azione personale sulla destra.Ad attendere ilin semifinale ci sarà l'la sfida si disputerà Sabato 4 Settembre alle ore 20.00.Tabellino: Principe (M) Bellia (M)MONZAVailati,Colombo,Castelli,Bigoni,Mele,Gardelini,Monguzzi,Rossini,Zissis,Principe,Del Duca.VIS NOVACaldirola,Servietti,Lavezzari,Frigerio,Casamassima,Belotti,Pandolfi,Bel Haji,Pavesi,Galli,Marchesotti. Source