Si riprende. La Lazio si è ritrovata oggi sul campo di Formello per la ripresa degli allenamenti. Oltre i fari fondamentali tattici è andata in scena la solita partitella tra ‘arancioni’ e ‘celesti’. Subito protagonista Zaccagni autore della rete che ha portato in vantaggio i suoi in maglia orange, rimontati da Luis Alberto e dai due baby scatenati, Moro e Romero.

Proprio il 10 biancoceleste ha festeggiato la vittoria sui social con un tweet: «Bravi ragazzi»

Bravi ragazzi !! pic.twitter.com/qLvqhLHQE7 — Luis Alberto Romero (@10_luisalberto) September 1, 2021

