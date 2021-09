Ieri in Molise c’erano stati 10 positivi e 12 guariti. 1 ricovero e 1 dimissione

2 RICOVERI IN INFETTIVE: SALGONO A 11 I POSTI LETTO OCCUPATI

Nelle ultime 24 ore sono stati 2 i nuovi ricoveri per Covid al Cardarelli. Nel reparto di Malattie Infettive salgono dunque a 11 i degenti ricoverati. Oggi hanno fatto il loro ingresso due persone, entrambe di Cercemaggiore.

TASSO DI POSITIVITÀ AL 7.7%. CONTAGI IN ASCESA A TRIVENTO E NUOVO CLUSTER A MONTEFALCONE

Tasso di positività al 7.7% per effetto di 26 tamponi positivi su un totale di 339. Ancora 6 casi di infezione a Trivento, dove il numero di positivi sale sempre più. Si tratta del paese attualmente nell’occhio del ciclone del virus. Ma oggi si registrano 6 nuovi casi (ieri 1) anche a Montefalcone nel Sannio, che riguarda (come sta accadendo spesso) ragazzi minorenni e non vaccinati.

In totale sono 26 le nuove diagnosi. Colpiti anche i comuni di Agnone (3 casi), Frosolone e Portocannone (2 ciascuno) e ancora Capracotta, Isernia, Rionero Sannitico, San Giuliano di Puglia, Sesto Campano, Venafro e Vinchiaturo. Insomma un contagio che si espande sempre più.

24 GUARITI ‘AMMORTIZZANO’ GLI ATTUALMENTE POSITIVI

Fortunatamente anche oggi si registra un alto numero di guariti, il che porta il numero di attualmente positivi in lievissimo aumento (ora sono 236) nonostante i 26 contagi. 24 guariti di cui: 6 a Venafro, 6 a Isernia, 2 ad Agnone, 2 a Campobasso. Altri 8 centri fanno registrare un unico caso di guarigione.

CONTAGI, MOLISE NON PIÙ ZONA VERDE PER L’ECDC

Nella classificazione del Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle Malattie (Ecdc) il Molise non è più zona verde. L’aumento dei contagi ha fatto sì che la nostra regione, unica in Italia ad avere da tempo questo primato, diventasse gialla, come la maggior parte delle regioni italiane. In questa speciale mappa il colore dipende dall’incidenza dei contagi a 14 giorni ogni 100mila abitanti.

DRAGHI: “L’OBBLIGO DEL GREEN PASS SARÀ ESTESO AI LUOGHI DI LAVORO”

Diversi i punti affrontati da Mario Draghi nella sua prima conferenza stampa dopo la pausa estiva. Il primo è che l’obbligatorietà del Green pass sarà estesa: non solo grandi eventi, locali al chiuso e mezzi di trasporto pubblici ma anche, probabilmente, luoghi di lavoro. In prospettiva, non vengono esclusi peraltro l’obbligo vaccinale e l’aggiunta della terza dose per l’immunizzazione. Draghi ha annunciato che entro la fine di settembre l’Italia raggiungerà l’80% della copertura vaccinale. E sulla scuola ha aggiunto che se in classe saranno tutti vaccinati non ci sarà obbligo di mascherina. Il Presidente del Consiglio ha ribadito ancora una volta la necessità della vaccinazione per chiunque, ricordando come questa sia la sola via per la ripartenza e per garantire la ripresa dell’anno scolastico in presenza.

I DATI NAZIONALI

Il bollettino quotidiano del Ministero della Salute riporta che oggi in Italia sono stati rilevati 6.761 nuovi casi Covid a fronte di 293.067 tamponi per un tasso di positività del 2,3%. Sono 62 le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore, mentre per quanto riguarda i ricoveri c’è un leggero aumento dei posti letto occupati in Terapia intensiva (+15) e una flessione nei reparti ordinari (-26).