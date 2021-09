Manca solo l’ufficialità, che dovrebbe avvenire molto presto, e che vedrà il difensore Mario Buonocore firmare per la compagine dei templi.

Il ragazzo, classe 2002, la scorsa stagione in forza alla Sancataldese, è stato schierato nel galoppo congiunto con i ragazzi del Santa Sofia di Licata, andando anche in rete.

Buonocore, agrigentino purosangue, ha fatto parte delle giovanili dell’Akragas, ai tempi della C1.

