Allenamento Lazio: i biancocelesti sono tornati al lavoro con la testa già alla sfida del prossimo 12 settembre contro il Milan

Ancora gruppo ridotto per mister Sarri che, questo pomeriggio a Formello, ha provato nuove soluzioni per il suo undici, nella partitella casalinga contro la Primavera. Date le assenze, sono stati Patric e Radu a dividersi le corsie laterali, mentre Luiz Felipe – smaltito il problema al polpaccio – ha fatto coppia con Vavro al centro della difesa.

Secondo allenamento anche per Zaccagni che, anche oggi, si è ripresentato in porta con un gol dopo essersi mosso come esterno di sinistra. Davanti, Pedro e Felipe Anderson si sono alternati per rimpiazzare Muriqi e Immobile.

Intanto è corsa contro il tempo per Lazzari che prova il recupero per il match contro il Milan.

L’articolo Allenamento Lazio: partitella con la Primavera, Sarri mescola le carte proviene da Lazio News 24.