Andrea Bosoni del Centro Meteorologico Lombardo spiega le previsioni del tempo per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 2 settembre 2021

Tempo Previsto: Dapprima su pianura lombarda, fascia pedemontana ed Oltrepò Pavese poco nuvoloso e solo modesti annuvolamenti, mentre su Prealpi e Valtellina nuvolosità variabile con con alternanza di addensamenti e schiarite: ovunque asciutto.

Dal meriggio in pianura, sulla pedemontana e sull’Oltrepò Pavese poco nuvoloso con modesti addensamenti cumuliformi, mentre su Alpi e Prealpi nuvolosità variabile a tratti intensa con moderati addensamenti più frequenti in serata su Valtellina, Valli Orobiche e Valle Camonica: sempre asciutto.

Temperature: valori minimi in lieve aumento e compresi tra 14-17°C, fino a 18-19°C nei grandi centri urbani; valori massimi stazionari e compresi tra 26-30°C.

Venti: al piano brezze tra deboli e sostenute: di notte ed a sera da NE, mentre nelle ore diurne da ESE.

A 1500m venti per lo più deboli dapprima dal settore EST, mentre dal meriggio da SE con raffiche fino a 15-20Km/h.

A 3000m venti per lo più deboli dal settore SE, rotanti al settore SUD dal tardo mattino con raffiche fino a 15-20Km/h.

Venerdì 3 settembre 2021

Tempo Previsto: Fin dal mattino su tutta la regione cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti a ridosso dei rilievi e durante le ore pomeridiane, fenomeni pressoché assenti salvo locali piovaschi sui settori alpini durante la mattina e isolati rovesci dal tardo pomeriggio su Alpi orientali, Valle Camonica.

Temperature: Minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve flessione.

Venti: Deboli di direzione variabile in pianura, deboli sud-occidentali sui rilievi.

Sabato 4 settembre 2021

Tempo Previsto: Iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio aumento della nuvolosità sui settori Alpini e Prealpini con possibilità di rovesci e brevi temporali; asciutto sui settori di pianura.

Temperature: Minime stazionarie, massime in aumento specie in pianura.

Venti: Deboli variabili in pianura, deboli sud-occidentali sui rilievi.