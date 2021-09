Continuano le manifestazioni di affetto social per Felipe Caicedo dai suoi ex tifosi della Lazio. Puntuale è arrivata la risposta

Felipe Caidedo nella sessione estiva del calciomercato ha detto addio alla Lazio per passare al Genoa. In questi giorni di saluti e ringraziamenti non mancano anche quelli notalgici sotto le sue foto o sotto i suoi tweet, come quello pubblicato sui social da Tutela Lazio: «Ci mancate gia tanto».

Non si è fatta attendere la risposta dell’ex attaccante della Lazio: «Sarò sempre con voi».

