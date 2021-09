Mariano Cordaro, classe ’82, regista-attaccante dalle grandi potenzialità tecniche ha firmato per il Casteltermini e si è messo a disposizione del tecnico Pino La Bianca.

Il forte calciatore palermitano di nascita, ma favarese di adozione ha militato nell’Ascoli in Serie B, ha indossato le maglie di Rosetana in Serie C, di Licata, Mazara, Nissa, Gaeta, Pro Favara e Akragas in Serie D, Siracusa, Acireale, Paterno’, Atletico Campofranco, Mussomeli, Vittoria, Alcamo e Canicattì in Eccellenza.

Il suo arrivo ha scatenato un grande entusiasmo in casa granata, ed è assai probabile che domenica possa esordire contro l’Akragas.

L’articolo Casteltermini, Mariano Cordaro alla corte di La Bianca sembra essere il primo su AgrigentoSport.com.