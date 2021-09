L’esordio stagionale davanti al pubblico del Gewiss Stadium ha lasciato in eredità diverse questioni. Una delle più spinose è senza dubbio quella relativa alle condizioni pessime del terreno di gioco. La società ha deciso di rifare il manto erboso e a partire da martedì primo settembre sono iniziati i lavori, come si può vedere sui profili social ufficiali della squadra nerazzurra.

Il rettangolo verde sarà pronto entro venerdì 10 settembre. Il giorno seguente si giocherà alle 20.45 Atalanta-Fiorentina, incontro valido per la terza giornata del campionato di Serie A. I passaggi che verranno seguiti sono prima la rimozione delle zolle esistenti, quindi il posizionamento delle nuove e per finire la “cucitura” delle stesse.

A lamentarsi erano stati direttamente i protagonisti, al termine della gara contro il Bologna. Gasperini si era espresso così sul manto erboso: “Siamo stati penalizzati dalle condizioni del campo, stranamente non al meglio”.

Anche Gosens non si era risparmiato: “Faccio fatica a dire che fosse un bel campo, siamo alla prima partita dell’anno e non è possibile avere un campo così. Era troppo brutto e sicuramente ci ha condizionato un po’ perché siamo una squadra che vuole giocare palla a terra in velocità e con pochi tocchi. Oggi invece è stato complicato. Non è una scusa ma alla fine era l’esordio ed è un peccato”.

Il fondo dello stadio atalantino ha già avuto problemi di questo tipo in passato. Le particolari condizioni atmosferiche di quest’anno, le grandinate e le alte temperatura hanno fatto ammalare il manto erboso e si è reso necessario un intervento drastico e costoso.

Da fine settembre inizieranno le partite casalinghe in Champions League e l’Atalanta vuole presentarsi sul palcoscenico più importante d’Europa con un campo in perfette condizioni.