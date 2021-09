Una coppia di Palo già ai domiciliari per spaccio – lui 57 e lei 56 anni – è stata trasferita in carcere in quanto, incurante del procedimento in corso e della misura cautelare stabilita dall’Autorità Giudiziaria, ha continuato a vendere droga come se nulla fosse.

I movimenti dei due, già dagli ultimi giorni di luglio, non sono passati inosservati agli occhi dei carabinieri. Durante una perquisizione domiciliare, quindi, i militari hanno trovato 15 dosi di eroina, per un peso di circa 19 grammi, un bilancino e vario materiale per il confezionamento. Entrambi, quindi, sono stati trasferiti nel carcere di Trani.

L’articolo Droga, continuano a spacciare nonostante i domiciliari: coppia di Palo trasferita in carcere proviene da Telebari.