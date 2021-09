Archiviato l’Europeo, la testa è già ai Mondiali 2022 del Qatar. In queste settimane, stanno andando in scena le qualificazioni per il trofeo e più di un giocatore della Lazio è impegnato con la rispettiva Nazionale. Tra questi c’è anche Vedat Muriqi, oggi sceso in campo col Kosovo – nel match contro la Georgia – vinto di misura grazie all’autogol di Khocholava.

L’attaccante ha giocato tutti i novanta minuti, garantendo una buona prestazione. Il giocatore ha propiziato il gol vittoria: c’è infatti un dubbio sull’assegnazione della rete: gol di Muriqi o autogol di Khocholava? Per il sito della UEFA il gol è del giocatore della Lazio.

ძდ: საქართველო 0⃣-1⃣ კოსოვო

FT: #GFF 0⃣-1⃣ Kosovo

We sink to defeat in a wet Batumi, thanks to Vedat Muriqi’s 18′ header.

Both sides had chances in a lively game, but Kosovo claim the 3⃣ points to leapfrog us in the group.

We face Spain next…#GEOKOS pic.twitter.com/AccyBQezUA

— Georgia • GFF (@GeorgiaGff) September 2, 2021