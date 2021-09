Le formazioni ufficiali di Italia Bulgaria match valido per la 4ª giornata del gruppo C per le qualificazioni ai Mondiali 2022: le scelte degli allenatori

Ecco gli schieramenti ufficiali di Italia-Bulgaria, match valido per la 4ª giornata del gruppo C per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Le scelte degli allenatori.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct. Mancini

BULGARIA (4-4-2): Georgiev; A. Hristov, Antov, P. Hristov, Nedyalkov; Yomov, Kostadinov, Vitanov, Yankov; Despodov, A. Iliev Ct. Petrov