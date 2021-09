Per la prima serata in tv, giovedì 2 settembre su RaiUno alle 20.30 verrà trasmessa la partita di calcio tra Italia e Bulgaria, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 – Gruppo C. Telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Un convoglio della Marina che trasporta un missile finisce fuori strada a causa di un cane. Quando Gibbs e la sua squadra si recano sul posto, trovano una femmina di pitbull ferita da un colpo di pistola…

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Ogni tuo respiro”; su Rete4 alle 21.25 “Grand Hotel Excelsior”; su Canale5 alle 21.20 “Aenne Burda – La donna del miracolo economico”; su La7 alle 21.15 “Profumo di donna”; su Rai4 alle 21.20 “Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno”; su La7D alle 21.30 “American gigolò”; su La5 alle 21.05 “Honey 3 – Il coraggio di ballare”; su Iris alle 20.55 “Green Zone”; e su Italia2 alle 21.10 “2 cavalieri a Londra”.

Spazio alla musica lirica su Rai5 alle 21.15 con “Norma”. Dallo Sferisterio di Macerata l’opera Norma di Bellini. Direttore Paolo Arrivabeni, Fondazione Orchestra Regionale delle Marche, Coro Lirico Marchigiano Vincenzo Bellini, Maestro del Coro.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.25 il telefilm “FBI – Most Wanted” e su Mediaset Extra alle 21.10 “ArciZelig”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.